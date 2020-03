Marc Van Ranst: “Niet de bedoeling om naar je lief in een dorp verderop te rijden” ttr

29 maart 2020

14u10

Bron: VTM NIEUWS 102 VTM Nieuws Niet alleen ouderen, maar ook jongere generaties worden getroffen door het coronavirus. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) vandaag in de studio van VTM NIEUWS. “We hebben dat ook in Wuhan gezien. Iedereen kan dit krijgen”, klinkt het. Van Ranst waarschuwt dat iedereen even voorzichtig moet zijn. Naar je partner rijden in een dorp verderop, is dus absoluut niet de bedoeling.

“Diegenen die gaan sterven aan deze ziekte zijn vooral bejaarden en hoogbejaarden. Dat is nog altijd zo”, aldus Van Ranst in VTM NIEUWS. Maar de viroloog benadrukt dat iedereen de ziekte kan krijgen. “Sommigen zullen op spoedgevallen en intensieve zorgen terechtkomen”, gaat Van Ranst verder.

Als het over jongeren gaat, moet er volgens Van Ranst een onderscheid gemaakt worden tussen de schoolgaande jeugd enerzijds en iedereen jonger dan 65 jaar anderzijds. “De schoolgaande jeugd is in deze epidemie bijna niet betrokken. Mensen jonger dan 65 kunnen het coronavirus krijgen en kunnen op intensieve zorgen terechtkomen. Dat gebeurt minder, omdat zij meer reserves hebben”, luidt het. “Maar zij moeten uiteraard even voorzichtig zijn. Niemand ligt voor zijn pretje op intensieve zorgen.”

Richtlijnen

Sommige richtlijnen van de overheid blijven onduidelijk. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gaf gisterenavond in het VTM NIEUWS niet echt een helder antwoord op de vraag of het is toegestaan om bijvoorbeeld met de auto naar je lief te rijden. “Ik denk dat dat niet de bedoeling is en denk ook dat de richtlijnen bijzonder klaar zijn”, stelt Van Ranst. “Het is een niet-essentiële verplaatsing. Men kan zijn/haar lief ook op een andere manier, zoals via Skype, zien.”

Volgens Van Ranst moet vandaag iedereen denken als een viroloog. “Als ik dit doe, loop ik dan een risico? Als ik alleen ga fietsen, dan is het risico inderdaad nul. Maar wanneer je naar je lief in een ander dorp gaat, dan loop je wel een risico. Met een vriend wandelen is wel toegelaten, mits die in de onmiddellijke omgeving woont.”

(In een document op de website van Binnenlandse Zaken staat dat je jouw partner mag bezoeken. Toen onze redactie diezelfde vraag echter voorlegde aan het Crisiscentrum, kregen we te horen dat dit gaat om een niet-essentiële verplaatsing en dus verboden is, red).

Overlijdens

Er zijn de afgelopen 24 uur 78 doden door het coronavirus gerapporteerd in België. Dat is een record. “Geen enkel overlijden is bemoedigend”, aldus Van Ranst. “Elk overlijden is wat mij betreft er een teveel. We zien niet de explosieve groei. Wanneer je van in de zestig naar in de zeventig gaat, dan ligt dat in de lijn van de verwachtingen. Elke dag gaan we een nieuw record hebben. We gaan traag naar de piek toe. Dat is het bemoedigende nieuws. Er gaan er nog elke dag bijkomen. Daar zullen we de komende dagen en weken mee moeten leven.”

Vandaag werd ook de kaap van meer dan 10.000 besmettingen bereikt in ons land. In totaal zijn er nu 10.836 besmettingen met het coronavirus vastgesteld in België. “Dat is een symbolisch getal”, stelt Van Ranst. “Hoe meer we testen, hoe meer positieven we zullen vinden en hoe sneller het getal omhoog zal gaan. Het getal geeft vooral weer hoe goed we testen.” Voorts zegt Van Ranst dat de ziekenhuizen momenteel voldoende capaciteit hebben. “Wanneer we naar de voorspellingen kijken, dan zien we wel dat we alle capaciteit zullen nodig hebben”, klinkt het.

Communies

De katholieke kerk zal de vormsels en de eerste communievieringen van kinderen uitstellen, zo raakte vandaag bekend. “Dat is een heel verstandige beslissing”, vindt Van Ranst. “Het is natuurlijk moeilijk. Mensen hebben zich voorbereid, maar dit is het enige doenbare. Je krijgt verschillende generaties samen: de communicant, de ouders en de grootouders. Nu is dat geen goed idee en wellicht ook niet in mei en juni.”

“Ik wil graag optimistisch zijn en misschien moeten we het kiertje openlaten, maar wanneer het gaat over het reserveren van zalen denk ik dat het moeilijk is. De uitbaters van die zalen moeten ook zo veel mogelijk soepelheid aan de dag leggen om dingen te herplannen. En vooral geen geld achterhouden, zoals de waarborg die gegeven is.” Van Ranst wil vooral positief blijven en denkt dat september “wel mogelijk is”.

