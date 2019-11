Man zet Anna en haar elf maanden oud zoontje op straat: “Gelukkig kon ik terecht bij daklozencentrum” SVM

18 november 2019

11u18

Bron: VTM Nieuws 16 VTM Nieuws Het aantal dakloze vrouwen en jongeren in Vlaanderen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat meldt het Centrum Algemeen Welzijnswerk die opvang voor daklozen organiseert. De grootste oorzaak is de huisvestingsmarkt die almaar ontoegankelijker wordt. Anna, die haar verhaal anoniem vertelde aan VTM Nieuws, is een van hen.

De vrouw verblijft sinds begin deze maand met haar zoontje van elf maanden in een van de zes opvangcentra voor daklozen in Gent. Ze werd door haar man van de ene dag op de andere op straat gezet.

“Mijn man beledigde mij en behandelde mij slecht. Toen ik hier de laatste keer kwam, heeft hij me geslagen. Naar hier komen was mijn redding.”

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk ziet de laatste jaren almaar vaker vrouwen naar de daklozencentra komen. De verhouding man-vrouw was vroeger 80-20, nu is het percentage vrouwen gestegen tot 40 procent.

“Het ligt voornamelijk aan de ontoegankelijkheid van de huisvestingsmarkt”, aldus medewerker Alain Slock. “Voor mensen met een beperkt inkomen wordt het heel moeilijk om de huur te betalen. Een studio of appartement wordt te duur.”

Anna heeft geen inkomen en kon niet terecht bij vrienden of familie. Ze is dan ook dankbaar dat ze opvang gekregen heeft. “Gelukkig heb ik dit centrum gevonden en hebben ze mij en mijn zoon opgevangen. We kunnen eten en we hebben een dak boven ons hoofd. Dat is beter dan niks uiteraard.”