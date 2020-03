Man die door het oog van de corona-naald is gekropen getuigt: “Ik kon niet meer ademen” Redactie

30 maart 2020

Hoopgevend nieuws bij het UZ Brussel. Voor het eerst is er in het ziekenhuis een patiënt die kunstmatig beademd werd aan de beterhand. Thierry (51) werd op 19 maart met de ambulance binnengebracht in het UZ. “Het was echt zwaar. Ik had het te warm, dan weer te koud. Ik moest hoesten, ik kon niet ademenen”, vertelt Thierry nu hij aan de betere hand is. “Hij is de eerste patiënt die na zo’n beademing de Intensieve Zorgen mag verlaten hier. En dat schept natuurlijk heel veel moed en dat is echt een hart onder riem voor alle medewerkers hier”, aldus professor dr. Manu Malbrain, diensthoofd Intensieve Zorgen UZ Brussel.