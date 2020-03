Maatregelen worden goed opgevolgd volgens Maggie De Block, “maar het kan nog beter" AW

Bron: VTM NIEUWS 0 VTM Nieuws De strenge maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in ons land zijn twee weken verlengd, en gelden nog zeker tot en met 19 april. Tot dan “moeten we blijven evalueren”, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) bij VTM NIEUWS.

De minister van Volksgezondheid was misschien niet aanwezig op de persconferentie – “het zijn de premier en de minister-presidenten die dat voorzitten” – ze nam vanzelfsprekend deel aan de gesprekken van de Nationale Veiligheidsraad. Waarom daar beslist werd voor een verlenging van twee weken? “Omdat er tussentijds nog evaluaties moeten volgen, als het moet twee of drie keer per week.” Tijdens de evaluatiemomenten wordt uiteindelijk beslist of de maatregelen nogmaals verlengd moeten worden, tot 3 mei.

De maatregelen worden dus verlengd, zeker twee weken en misschien wel een maand, maar ze worden niet verstrengd. “We rekenen op het gezond verstand. We vinden het ook belangrijk dat mensen nog kunnen wandelen, lopen en fietsen met dit mooie weer. Alleen moeten ze na de inspanning meteen naar huis”, legt De Block uit. Daarnaast stelt ze nogmaals dat het niet de bedoeling is om drukbezochte parken of zeedijken te bezoeken.

Overigens worden de maatregelen goed opgevolgd, maar het kan nog beter volgens De Block. “Want er zijn bepaalde groepen die het minder nauw nemen”, zegt De Block. Premier Wilmès waarschuwde ook al op dezelfde manier tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. “Jongeren voelen zich onoverwinnelijk”, zei ze daar.