Lukaku: “Missie geslaagd? Die was 21 goals geleden al geslaagd” YP

10 oktober 2019

23u01

Bron: VTM Nieuws

Romelu Lukaku was natuurlijk tevreden nadat hij de kaap van 50 goals rondde. “9-0 is een goede uitslag, vooral de eerste helft was goed. We worden beter en beter, de automatismen zijn meer en meer aanwezig en dat helpt ons op het veld. We hebben laten zien dat we kwaliteiten hebben, zelfs tegen deze tegenstander. Of mijn missie nu geslaagd is? Mijn missie was al 21 goals geleden geslaagd. Maar vandaag ben ik vooral blij met de overwinning en het was mijn mama haar verjaardag. Zij zal meer blij zijn dan ik. Nu moeten we gewoon die eerste plaats pakken in de groep, ik hoop dat de jongens zondag goed spelen in Kazachstan.”

Over penalty die Verschaeren mocht nemen:

“Elke keer dat er een nieuwe speler bijkomt, proberen we hem vertrouwen te geven. In Schotland bewees hij met zijn invalbeurt al dat hij van waarde kan zijn, nu deed hij het weer goed - die prestatie kan hij meenemen naar Anderlecht.”

