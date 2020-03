LIVE. Kunnen we Italiaanse coronamaatregelen ook bij ons verwachten? Marc Van Ranst en Maggie De Block lichten toe in VTM NIEUWS Redactie

08 maart 2020

18u59

Bron: VTM NIEUWS 0 VTM Nieuws Italië neemt draconische maatregelen om het coronavirus in te dijken: kunnen we dit bij ons ook verwachten? Viroloog Marc Van Ranst en minister van Volksgezondheid Maggie De Block lichten zo dadelijk toe in het VTM NIEUWS van 19 uur.

In Italië zijn er op 24 uur tijd 133 nieuwe overlijdens door coronavirus geregistreerd. Dat brengt het totale aantal doden op 366. Er zijn nu 7.375 mensen in Italië die positief getest hebben. Lombardije, de regio rond Milaan, blijft nog altijd de zwaarst getroffen regio in Italië: 4.189 gevallen en 267 overlijdens.

De Italiaanse regering maakte vannacht bekend dat de strenge voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus worden uitgebreid naar de hele regio Lombardije en veertien nabijgelegen provincies. Daardoor wordt de bewegingsvrijheid van ongeveer 16 miljoen Italianen ernstig beperkt.

Viroloog Marc Van Ranst en minister van Volksgezondheid Maggie De Block geven tekst en uitleg bij de maatregelen in de studio van VTM NIEUWS.

Lees ook:

Heeft het zin om 16 miljoen Italianen in quarantaine te plaatsen? En kan zo’n quarantaine ook in ons land? (+)

Wat als je tijdens vakantie in quarantaine moet? Geldexpert over gevolgen van corona voor jouw portemonnee (+)

Thomas Siffer zit vast in Italië: “Ik kan zelfs mijn vrouw niet bezoeken in het ziekenhuis” (+)