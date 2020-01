Kris Van Dijck vertelt na de hetze voor het eerst openhartig over donkere periode in zijn leven ttr

15 januari 2020

18u00

Bron: VTM NIEUWS 8 VTM Nieuws Kris Van Dijck, de ex-voorzitter van het Vlaams Parlement, heeft zo diep gezeten vorig jaar dat hij zelfs aan zelfmoord heeft gedacht. Dat zegt hij in een exclusief interview met ons magazine Telefacts, vanavond te zien bij VTM om 23.05 uur. Van Dijck nam ontslag als parlementsvoorzitter nadat hij in een week tijd twee keer in opspraak kwam. Een keer voor dronken rijden en omdat hij werd beschuldigd van sociale fraude met een prostituee.

2019 was een regelrecht rampjaar voor Kris Van Dijck. Eerst reed de politicus dronken tegen een geparkeerde aanhangwagen. Vervolgens betichtte P-Magazine hem van fraude met een escortedame die werd afgeperst. Van Dijck moest bijgevolg opstappen als voorzitter van het Vlaams Parlement, maar de politicus vocht terug en diende klacht in tegen P-Magazine bij de Raad voor de Journalistiek (RVDJ). De RVDJ beoordeelde vorige vrijdag de klacht van Van Dijck grotendeels als gegrond.

Na de hetze vertelt Van Dijck nu voor het eerst openhartig in een interview met Telefacts over de bijzonder moeilijke periode in zijn leven. “Je hebt het gevoel dat je in een put zakt. Dat je in een put valt. Dat je denkt: ‘Hoe geraak ik hier nog ooit uit?’ Dat is ook nog de dagen en weken nadien. Ik ben drie weken ondergedoken geweest. Er gaat heel veel om in uw hoofd dan. Ook donkere gedachten. Echt wel”, zegt Van Dijck. “Er zijn nog voorbeelden geweest in het verleden van mensen die dat niet konden plaatsen wegens verdachtmakingen.”

De ex-voorzitter van het Vlaams parlement kampte met donkere gedachten. “Maar dan denk je aan de mensen die je graag ziet. Dan denk je aan uw echtgenote. Aan uw kinderen. Noem maar op. En dan denk je: ‘Zover krijgen ze mij niet’. Ik heb fouten gemaakt maar niet van die orde dat ik niet terug kan vechten.”

De hele reportage is vanavond te zien in Telefacts bij VTM om 23.05 uur.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.