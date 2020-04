Jullie initiatieven en boodschappen zijn prachtig om te zien Redactie

05 april 2020

14u01 2

VTM Nieuws Qmusic-presentator Vincent Fierens maakte zich klaar. Zes uur in de helikopter voor onze ronde over Vlaanderen. Zes uur commentaar geven over alle prachtige initiatieven. En weg was hij.

Uitgewuifd op de luchthaven van Deurne en dan naar de Grote Markt van Antwerpen. Normaal zou het daar vol staan met wielerliefhebbers, supporters van de Ronde Van Vlaanderen. Vandaag, zo goed als leeg, een spandoek op de grond. Even verder op de Schelde: een boot in het midden, zeven andere boten die er pirouettes ronddraaien. Het zijn boten van de interne brandweerdienst van de haven. Ze doen een dans op het water.

Uiteraard vliegen we ook over de ziekenhuizen, waar ze elke dag vechten tegen het coronavirus, zoals in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen.

En dan een bijzonder moment boven het huis van viroloog Marc Van Ranst. Zijn zoontje Milo wordt dinsdag 11 jaar. Het feestje vandaag ging helaas door zonder zijn papa die hard aan het werk is.

Jullie initiatieven en boodschappen zijn prachtig om te zien. Een hele straat tegen corona. Veel grappige momenten ook, fietsen op de rollen op straat of wuiven vanop jullie dak. Heel Vlaanderen samen verenigd.