Julie Colpaert doet de coronatest bij Marc Van Ranst Charlotte De Backer

30 maart 2020

22u10 0

Heb ik het coronavirus al gehad en ben ik dus nu immuun of niet? Het is een vraag die veel mensen zich tegenwoordig stellen. Ook VTM NIEUWS-journaliste Julie Colpaert was twee weken geleden ziek. Ze bleef in thuisquarantaine omdat ze mogelijk het coronavirus had. Viroloog Marc Van Ranst toont hoe ze met een simpele antilichamen test kunnen weten of je Covid-19 gehad hebt.

Het UZ Leuven wil eind deze week haar personeel testen. “In ziekenhuizen zijn zo'n testen natuurlijk nuttig. Als je weet dat een bepaalde ploeg antistoffen heeft, dan kunnen die ingezet worden en ingezet blijven in Covid-afdelingen”, legt Van Ranst uit.