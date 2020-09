Is het coronavirus vandaag nog zo hevig als tijdens de eerste golf? TTR

10 september 2020

21u08

Het contrast met het voorjaar is enorm in het UZ Gent. Tijdens de eerste coronagolf lagen er op het piekmoment maar liefst 76 coronapatiënten tegelijkertijd. Vandaag liggen er 2. Is het virus minder krachtig geworden? Viroloog Marc Van Ranst geeft uitleg.



“De laatste dagen is het redelijk rustig geworden hier in het ziekenhuis”, klinkt het in het UZ Gent. “We hadden zelfs geen patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat was eventjes een opluchting, maar het blijft fragiel. We weten dat we voorzichtig moeten zijn en dat we zeker paraat moeten staan voor patiënten.”

In april waren er zo’n 2.000 besmettingen per dag. Nu schommelt het rond 500, een kwart minder dus. Als je kijkt naar het aantal ziekenhuisopnames, dan zie je dat eind maart nog zo’n 500 mensen per dag opgenomen waren. Nu nog zo’n 25. Dat doet de vraag rijzen of het virus is verzwakt.

“We volgen dat continu op in referentielaboratoria in Leuven”, reageert viroloog Marc Van Ranst in VTM NIEUWS. “We nemen volledige genomen. We gaan het genetische materiaal van virussen bepalen en dat vergelijken met stammen in andere landen. We zien dat er nog geen veranderingen zijn, waardoor we niet kunnen zeggen dat het een minder krachtig virus is geworden. We hopen dat wel elke keer.”

Van Ranst legt ook uit dat er op een totaal andere manier wordt getest. “We testen nu veel meer mensen die weinig symptomen hebben. Het zijn totaal andere leeftijdsgroepen. Tijdens de eerste golf waren het vaak senioren, vaak fragiele mensen, die ziek werden. Nu zijn het jongeren die, wanneer ze ziek worden, minder ernstig ziek worden en niet in het ziekenhuis terechtkomen.”