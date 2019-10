Honderden Belgische slachtoffers van fraude na huren van auto in Zuid-Europa jv

12 oktober 2019

14u11

Bron: VTM Nieuws 14 VTM Nieuws Het Europees centrum voor de consumenten kreeg deze zomer honderden klachten over frauduleuze praktijken bij autoverhuurbedrijven in Zuid-Europa. Vakantiegangers merken bij thuiskomst dat ten onrechte forse bedragen van hun kredietkaart gehaald worden voor zogezegde schade aan de huurauto. Of ze laten mensen twee keer een verzekering betalen.

Alleen al dit jaar zijn er honderden Belgen getroffen. Het Europees centrum voor de consumenten waarschuwt dan ook voor verschillende wanpraktijken.

Vorige maand huurde VTM Nieuws-journalist Jeroen Van der Auwera een auto in Bilbao, in Spanje. Na 12 dagen brengt hij de auto terug naar de verhuurmaatschappij. Het moest snel gaan, want er moest een vliegtuig gehaald worden. Jeroen dacht dat alles in orde was, maar hij constateerde bij zijn thuiskomst dat er plots 423 euro van zijn bankrekening gehaald was. Jeroen belde het autoverhuurbedrijf. “Zij beweerden dat er schade was aan de wieldoppen en aan een raam, wat absoluut niet het geval was”, aldus onze collega.

“We krijgen al jaar en dag massa’s klachten over autoverhuur in het buitenland, in Europa”, bevestigt Leen De Smedt van het Europees centrum voor de consumenten. “Vaak over de bijkomende verzekeringen en welles-nietes-betwistingen over de beweerde schade: was die schade er al of werd die veroorzaakt door de consument?”

Jeroen belt vandaag opnieuw met de maatschappij. Vreemd genoeg beweert die nu dat de auto schade heeft op een andere plaats: “Aan de spiegel en aan de band, iets met de band, maar wát precies kan ik u niet zeggen”.

Tips

Tips om dit te vermijden:

1. Kijk goed wat je precies reserveert

2. Neem foto’s voor je vertrekt en wanneer je de auto terug brengt.

3. Vraag een contract in een taal die je begrijpt.

4. Teken nooit iets blind.

“Dat moet vaak blind. We zien inderdaad hoe langer hoe meer dat de consument, zoals bij het ontvangen van een postpakketje, gewoon een zwart schermpje moet tekenen en dan weet je niet wat je ondertekent, wat bijna een blanco cheque is voor alle bijkomstige kosten die een verhuurder wil aanrekenen”, waarschuwt De Smedt.

Als je zelf gedupeerd bent, kan je klacht indienen bij de verhuurmaatschappij, maar ook bij het Europees centrum voor consumenten. Zij bemiddelen dan met de verhuurmaatschappij om je geld terug te krijgen.