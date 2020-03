Hoe leg je slecht nieuws uit aan kinderen? Redactie

31 maart 2020

Hoe leg je aan kinderen uit dat er twaalfjarig meisje is overleden aan het coronavirus? VTM Nieuws vroeg het aan Sibille Declercq, coördinator van Awel, de telefonische en online hulplijn voor kinderen en jongeren in Vlaanderen.

“Ons advies is vooral om echt te luisteren naar kinderen, in de eerste plaats bij de feiten te blijven, even te gaan polsen: wat heb je precies gehoord in het nieuws, en hoe voel je je daarbij? Ook is het belangrijk om het uitzonderlijke van dat nieuws te gaan benadrukken”, vertelt Sibille Declercq.

Het is volgens haar ook aan de wetenschappers om mee te geven dat het echt uitzonderlijk is dat een kind aan het coronavirus sterft. “Uiteraard, we gaan het relativeren, maar we mogen het niet minimaliseren. Het is niet de bedoeling dat je als ouder, als opvoeder, als iemand uit de omgeving van een kind gaat zeggen: het is allemaal niet zo erg. Het is wel belangrijk om hier aan te geven: dit is heel erg nieuws, en erkenning te geven ook aan de angst van een kind.”

