Hilde Crevits: "Werkloosheid is afgelopen maand met 12 procent toegenomen"

13 mei 2020

20u23

Bron: VTM NIEUWS 2 VTM Nieuws Niet alleen de reissector, de luchtvaartsector en de horeca lijden onder de coronacrisis, tal van andere sectoren hebben het ook moeilijk. Dat is inmiddels te merken aan de werkloosheid in Vlaanderen. “Die is de afgelopen maand met 12 procent toegenomen”, zei Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) bij VTM Nieuws.



In een poging de coronacrisis te overleven, schrapte Brussels Airlines alvast 1.000 jobs. En wie zijn baantje mag houden, zal wellicht moeten inleveren op zijn loon. Ook TUI gaat wereldwijd 8.000 jobs schrappen. Het is een waar slagveld voor de luchtvaartsector. “En we kunnen natuurlijk niet zonder de luchtvaartsector”, volgens Crevits.

Zal er dan een reddingsplan komen?

“Ik denk dat dat op Europees niveau bekeken moet worden”, aldus Crevits. “We moeten bekijken op welke manier we ervoor kunnen zorgen dat er niet te veel jobs verloren gaan én de sector zich kan herpakken. Voorlopig is het helemaal niet duidelijk wat de perspectieven zijn. Wanneer zullen we terug kunnen opstarten? En onder welke voorwaarden? Als we daar een zicht op hebben, kunnen we kijken op welke manier we de sector kunnen steunen.”

Heeft de consument nog garanties om op reis te kunnen gaan?

“Of je op reis kan gaan, hangt of van de manier waarop de Veiligheidsraad nog beslissingen zal nemen. Maar als mensen een ticket boeken, is er ook bij ons een regeling dat je vouchers kan bestellen om een andere bestemming te kiezen. In sommige gevallen kan je ook meteen je geld terugvragen zodra je reis niet kan doorgaan.”

Hoe is het gesteld met de werkloosheid?

“De werkloosheid in Vlaanderen is met 12 procent toegenomen de voorbije maand. Dat betekent dat we op hetzelfde niveau zitten als in 2008”, legt Crevits uit. Voor de crisis zaten met een historisch lage werkloosheid, dat is niet langer het geval. “Maar er zijn nog wel 30.000 openstaande vacatures. We moeten intens werk maken van het opvullen van die vacatures en mensen leiden naar knelpuntjobs, die er ook vandaag nog zijn”, verduidelijkt Crevits.

Onder andere bij de horeca is er sprake van veel (tijdelijk) werklozen. Zullen zij nog lang ondersteund worden?

“Het is in elk geval niet onze bedoeling om onze restaurants en cafés in de steek te laten. Nu worden ze sowieso nog tot half juni per dag betaald. Als er concrete versoepelingen zijn, kunnen we misschien naar een ander systeem evolueren.”

