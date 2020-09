Heel wat ex-coronapatiënten kampen maanden later nog met neurologische problemen: “Op amper één minuut tijd stel ik vaak twee keer dezelfde vraag” HLA

19 september 2020

13u50

Bron: VTM Nieuws 19 VTM Nieuws Meer en meer mensen die maanden geleden Covid-19 doormaakten, hebben vandaag nog steeds neurologische problemen. Ze kampen onder meer met geheugenverlies of motorische problemen. Artsen en onderzoekers weten nog steeds niet precies welk effect het virus heeft op de hersenen, en vrezen dat er meer en meer gevallen zullen opduiken. “Ik zou het een pandemie met een lange start noemen”, zegt professor neurologie Paul Boon van het UZ Gent daarover.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dirk Franken getuigt in VTM Nieuws over de problemen die hij nog steeds ondervindt, nadat hij in maart en april zwaar ziek werd na een coronabesmetting en zelfs op de intensieve zorg belandde. “Ik ben vooral heel vergeetachtig. In gesprekken heb ik last om de juiste woorden te vinden, of kan ik niet meer op de juiste naam of plaats komen”, vertelt de veertiger. “Ik stel in een gesprek vaak een vraag die ik een minuut voordien ook al heb gesteld.” Franken zelf zag aanvankelijk geen verband met corona, maar besprak de plotse geheugenproblemen op aanraden van zijn echtgenote tijdens een controle toch met de longspecialist. Die vertelde dat maar liefst één op vijf ex-coronapatiënten last hebben van gelijkaardige neurologische problemen.

Op Facebook hebben zich intussen al meer dan 4.000 lotgenoten verzameld, en ook Franken werd lid van de groep. “Na een tijdje denk je dat het tussen je twee oren zit. De bevestiging dat heel wat mensen, ook heel wat actieve veertigers en vijftigers, dezelfde symptomen doormaken stelt dan een beetje gerust”, klinkt het.

We denken nu dat acute en mogelijks chronische ontstekingen in de hersenen de belangrijkste oorzaak zijn van de neurologische problemen bij ex-covidpatiënten Paul Boon, professor neurologie Paul Boon in het UZ Gent.

Hoe die neurologische problemen precies ontstaan, is ook voor artsen nog gissen. Aanvankelijk werd gedacht dat ze het gevolg waren van een rechtstreeks ‘invasie’ van het virus in de hersenen, mogelijk via het neusslijmvlies. Intussen achten artsen en onderzoekers dit minder waarschijnlijk. “We denken nu dat acute en mogelijks chronische ontstekingen in de hersenen de belangrijkste oorzaak zijn van de neurologische problemen bij ex-Covidpatiënten”, legt professor neurologie Paul Boon van het UZ Gent uit.

Dokter vrezen dat meer en meer mensen ex-Covidpatiënten neurologische en psychiatrische problemen zullen ontwikkelen. “Covid-19 werd aanvankelijk vooral gezien als longaandoening die patiënten ernstig ziek kon maken, maar er lijkt een veel groter probleem op komst”, waarschuwt professor Boon. “Ik zou het een pandemie met een lange start noemen, waarbij nog heel wat hersenproblemen zullen opduiken.”

Lees ook: Vermoeid en vergeetachtig, nog maanden na corona: “Niemand weet hoelang we hiermee gaan rondlopen”(+)