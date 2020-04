Gratis noodopvang in verschillende scholen tijdens paasvakantie LVE

06 april 2020

VTM Nieuws Voor mensen die in cruciale beroepen werken, is er voor hun kinderen tijdens de hele paasvakantie gratis opvang voorzien in verschillende scholen. Het zijn leerkrachten die dat vrijwillig doen, zoals in de Unescobasisschool in Koekelberg. Daar vangen ze tien kinderen op, bijna allemaal kinderen van artsen en verpleegkundig personeel.

Dokter Caroline Verlinde brengt haar zoontje Louis naar de opvang in de Unescoschool in Koekelberg. Nog een knuffel en de dag kan beginnen: “Mijn man en ik moeten allebei blijven werken en daarom is het heel fijn dat ons kindje ook naar de opvang op school kan blijven gaan.”

De groep kinderen hier zit al in de noodopvang sinds het begin van de coronacrisis. Hun leerkrachten hebben zich vrijwillig gemeld om ook tijdens de paasvakantie voor opvang te zorgen. Alleen hun onkosten worden vergoed zodat de opvang gratis blijft voor de ouders.