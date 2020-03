Financieel expert Paul D’Hoore: “Vrees voor recessie is terecht” ttr

09 maart 2020

15u42

Bron: VTM NIEUWS 0 VTM Nieuws Financieel expert Paul D’Hoore ging in de studio van VTM NIEUWS in op de bloedrode beurscijfers als gevolg van het coronavirus en de prijzenoorlog op de oliemarkt. Hij stelt dat de vrees voor een recessie terecht is.

“Je kan niet weten hoe het zou aflopen”, zegt D’Hoore. “Toen het coronavirus begon in januari werd gedacht aan wat er in 2003 gebeurd is met het SARS-virus. Op dat moment maakte men zich zorgen, maar nadien bleek het allemaal heel goed mee te vallen. De eerste reflex toen was dat men zich onnodig zorgen had gemaakt. Daardoor was men eerst redelijk gerust. Nu het erger blijkt te zijn, slaat de paniek toe. Hoe het verder zal lopen, is heel eenvoudig. Als je me kan zeggen wanneer de pandemie op haar piek zit, dan kan ik je zeggen dat op dezelfde dag de beurs op haar dieptepunt zal staan. Hoe erger de pandemie wordt, hoe meer de beurzen zullen zakken.”

Volgens D’Hoore is de vrees voor een recessie terecht. “In China is er heel wat minder geproduceerd in januari. Dat komt nu langzaam weer op gang. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de hele wereld. We zaten met een kleine groei in de economie. Van een kleine groei naar een kleine terugval is geen groot verschil, maar we gaan het pas echt weten na afloop. Je ziet die cijfers pas na een paar maanden. Het eerste kwartaal loopt nog. Ik denk dat we een grote kans hebben dat in veel landen de economie in het eerste kwartaal zal zakken. Je hebt twee negatieve kwartalen nodig om over een echte recessie te spreken. Het zou dus wel kunnen dat we voor de eerste helft van het jaar een recessie hebben”, verklaart D’Hoore.

Beleggen

De Europese beurzen hebben de handel vandaag met zeer grote verliezen geopend. De Bel20 kleurde deze ochtend collectief dieprood, in navolging van de zware verliezen op de Aziatische beurzen. Omstreeks 9.30 uur verloor de sterindex van de Brusselse beurs bijna 7 procent. De zwaarste verliezen in de index zijn voor ING, dat ruim 12 procent verliest, en Aperam, Solvay en Umicore, die elk ruim 8 procent in de min gaan.

De belegger moet kopen als het goedkoop is en verkopen als het duur is Paul D’Hoore

In navolging van de beurzen in Azië en Europa, heeft ook Wall Street vandaag de handel met zware verliezen geopend. De aandelenmarkten verliezen 7 procent en de handel werd daarom voor een kwartier stilgelegd. De automatische stillegging moet ervoor zorgen dat de forse verliezen afgeremd worden. Dow Jones lijkt na het na het opheffen van de handelsonderbreking (14u49) weer wat te herstellen: momenteel gaat het om nog 5,3 procent.

De belegger moet doen wat hij altijd moet doen, gaat D’Hoore verder. “Hij moet kopen als het goedkoop is en verkopen als het duur is. We hadden vandaag een heuglijke verjaardag moeten vieren, want na de bankencrisis is de beurs opnieuw beginnen stijgen op 9 maart 2009. Dit had de elfde verjaardag van de stijging moeten zijn. Het is iets helemaal anders geworden. Maar een beurs die elf jaar stijgt, is heel lang. Het is niet onlogisch dat er nu aan die stijging een einde komt en dat we later dit jaar of misschien volgend jaar aan een nieuwe stijging kunnen beginnen die ook een aantal jaren kan duren.”

Olieprijzen

De crash van de olieprijzen staat helemaal los van het coronavirus. “Dat heeft te maken met onenigheid tussen de olieproducerende landen”, legt D’Hoore uit. “De landen van de OPEC, vooral rond Saudi-Arabië, wilden de olieprijs naar omhoog krijgen. Daarvoor moeten alle landen die olie produceren een beetje minder produceren. Minder aanbod moet dus de prijs doen stijgen.”

“Rusland, een land dat niet tot de OPEC behoort, wil niet meedoen. De Arabieren zeiden daarop: ‘Als het zo zit, zullen we eens iets zien.’ In plaats van de prijs omhoog te krijgen door minder te produceren, heeft Saudi-Arabië gezegd dat ze de prijs laten zakken om Rusland op de knieën te dwingen. De prijzen zijn onmiddellijk dertig procent gedaald. Dat is vannacht gebeurd en dat zal nog een tijdje doorgaan.” D’Hoore stelt dat we dit normaal heel snel zullen voelen aan de pomp. “Eerst gebeurt het bij stookolie en diesel, een dagje later normaal bij benzine. Dat kan morgen of overmorgen al het geval zijn voor stokolie.”

