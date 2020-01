Faroek vindt man die mogelijk nieuwe spil is in Oekraïne-affaire Trump in centrum van Antwerpen: “Het was een grap” Redactie

20 januari 2020

13u04

Bron: VTM NIEUWS 24 VTM Nieuws VTM-journalist Faroek Ozgunes heeft ‘m gevonden. Anthony de Caluwé. De man die dit weekend is opgedoken in de Oekraïne-affaire rond de Amerikaanse president Trump. De Caluwé, een Nederlandse Belg, zou berichten hebben gestuurd naar een Republikeinse politicus, met informatie over het doen en laten van de toenmalige ambassadeur in Oekraïne.

Faroek heeft de Caluwé opgespoord en gevonden in het centrum van Antwerpen, wanneer hij zijn hond uitlaat. Hij is niet in de VS zoals hij laat uitschijnen, en is verrast en licht geïrriteerd als blijkt dat Faroek hem gevonden heeft.

De man zou Marie Yovanovitch hebben bespioneerd toen die nog ambassadeur van de VS was in Oekraïne. Zij werd later door Trump van haar post weggehaald. Maar dat ontkent hij. “Het was een grap”, zegt hij. Nochtans stuurde hij expliciete Whatsapp-berichten over haar doen en laten naar zijn vriend, de Republikeinse politicus Robert Hyde. Ze kennen elkaar van bijeenkomsten van de Republikeinse partij. “Robert en ik waren gewoon wat aan het praten, meer is het niet", zegt de Caluwé nu.