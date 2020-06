Faroek over foto in onderzoek naar Bende van Nijvel: “Persoon moet gezocht worden in milieu van practical shooting” LH

16 juni 2020

12u55

Bron: VTM NIEUWS 16 VTM Nieuws In het onderzoek naar de Bende van Nijvel schakelen de speurders de hulp in van het publiek om een man met een Italiaans geweer op een foto te identificeren. Volgens Faroek Özgünes van VTM NIEUWS moet de persoon gezocht worden in het milieu van practical shooting.



In het onderzoek naar de Bende van Nijvel schakelen de speurders de hulp in van het publiek om een man met een Italiaans geweer op een foto te identificeren. Een speurder kreeg de afbeelding al in 1986 in handen met de boodschap “dat deze man belangrijk kon zijn voor het onderzoek”. In het opsporingsbericht staat ook een datum: 13 maart 1982. Vermoedelijk gaat het om de datum waarop de afbeelding werd ontwikkeld.

“Die foto is 1986 bij de Delta-cel in terechtgekomen. Uiteraard hebben de speurders geprobeerd om de man te identificeren, maar dat is in al die jaren nooit gelukt. De onderzoeksrechter in Charleroi verspreidt de foto opnieuw, nu naar het publiek, met de bedoeling om te weten te komen wie die persoon is.”

Volgens Özgünes moeten we de persoon gaan zoeken in het milieu van practical shooting. “In de jaren 70 en 80 waren er schietclubs waar de ‘cooper-techniek’ werd toegepast: men schiet niet op een vast doel, maar men beweegt de hele tijd terwijl men schiet: duiken, vooruitgaan,...” Dat is een belangrijk element omdat bij de bloedige overvallen op grootwarenhuizen, zoals in Aalst in 1985, politietechnieken gebruikt werden en die werden aangeleerd in die schietclubs.



“Die clubs worden ook in verband gebracht met extreemrechts", aldus Özgünes nog. “Een van de hypotheses is dat de rijkswacht geïnfiltreerd werd door extreemrechts. Dan komen je bij namen als Westland New Post (WNP) en Front La Jeunesse. Extreemrechts zou zo hebben geprobeerd om een staatsgreep te plegen.”

Jean Bultot

Een van de bekendste namen die dan opduikt, is Jean Bultot, gewezen adjunct-directeur van de gevangenis van Sint-Gillis. Ook Madani Bouhouche, een ex-rijkswachter die in 2005 overleed in Frankrijk, werd al vaak genoemd in het dossier.

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel probeert men alles uit de kast te halen. Alle elementen die nu nog kunnen leiden tot een opheldering worden naar boven gehaald Faroek Özgünes

Waarom geeft men nu, 34 jaar na de tip, de foto opnieuw vrij? “In het onderzoek naar de Bende van Nijvel is men nu aan het proberen om alles uit de kast te halen. Alle elementen die nu nog kunnen leiden tot een opheldering worden naar boven gehaald. 1.100 tips worden onderzocht. Elke naam die genoemd wordt in het onderzoek wordt aan een DNA-test onderworpen. Bij een deel is al test afgenomen, en die zijn allemaal negatief. Men wil alsnog voor een doorbraak zorgen. Over vijf jaar, in 2025, is het afgelopen en is de zaak voorgoed verjaard”, besluit Özgünes.

