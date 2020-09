Experts reageren scherp op kritiek Lieven Annemans: “Intellectueel oneerlijk” HLA

18 september 2020

16u45

Bron: VTM Nieuws 46 VTM Nieuws Gezondheidseconoom Lieven Annemans haalde eerder deze week uit naar wat hij noemt ‘misleidende informatie’ van de virologen over het stijgende aantal coronabesmettingen. Volgens hem zitten we helemaal niet in een alarmfase en is het nu juist het moment om een aantal maatregelen te versoepelen. Viroloog Steven Van Gucht veegt die kritiek vandaag in VTM Nieuws van tafel: “Het virus circuleert wel degelijk intensiever”. Ook collega-viroloog Marc Van Ranst en intensivist Geert Meyfroidt reageren scherp.



Lieven Annemans, die met de virologen zetelt in het adviesorgaan Celeval dat de Nationale Veiligheidsraad adviseert, kaartte de alarmerende berichten over stijgende besmettingen aan in een opiniestuk in De Tijd en gaf zijn visie donderdagavond ook in ‘De Afspraak’ op Canvas. Volgens Annemans zijn de stijgende cijfers het gevolg van het feit dat er vandaag veel meer getest wordt dan in het voorjaar. “De ware toedracht is dat we door meer te testen meer besmettingen blootleggen, terwijl we vroeger met een vrij groot aantal besmettingen zaten die officieel niet gekend waren”, verklaarde hij.

“Die kritiek klopt niet”, reageert Van Gucht. “Er zijn heel duidelijke indicaties dat het aantal besmettingen echt aan het stijgen is.” Het klopt dat er meer getest wordt, zegt de viroloog, maar ook het percentage positieve testen is gestegen. Hij wijst er op dat een tweetal weken geleden 2,5 procent van de coronatesten positief bleken te zijn. Vandaag is dat gestegen tot 3,4 procent, in Brussel zelfs 6,4. “Dat wijst op een meer intense circulatie van het virus", klinkt het.



Bovendien verspreidt het virus zich opnieuw over alle leeftijdscategorieën. De laatste weken stijgt het aantal besmettingen niet alleen bij de jongeren, maar ook bij tieners én bij de zestigplussers. Van Gucht waarschuwt dat in die laatste leeftijdscategorie de cijfers op dit moment elke week verdubbelen. “Dat is verontrustend", klinkt het. “We weten dat in die categorie de mensen meer risico lopen op een ernstig verloop van de infectie”.

“Intellectueel oneerlijk”

Ook Intensieve-zorgarts Geert Meyfroidt reageert scherp. Hij noemt het standpunt van de gezondheidseconoom op Twitter “intellectueel oneerlijk”. “Ik ben helemaal akkoord dat men moet zoeken naar evenwicht en proportie in de maatregelen en ze zo nodig moet aanpassen, maar de duidelijke toename in viruscirculatie én hospitalisaties ontkennen is gevaarlijk. Misleiding insinueren is gewoon onwaardig”.

Viroloog Marc Van Ranst reageerde donderdagavond al op de kritiek van Annemans. “Alle virologen waarschuwen unaniem dat het de verkeerde kant uitgaat, omdat het aantal nieuwe gevallen op 1 week stijgt met 75% en ons R-getal op 1,4 ligt. Een gezondheidseconoom ontkent staalhard dat er momenteel meer gevallen zijn, en vindt dat we moeten versoepelen. Good luck!”, schreef hij op Twitter.

