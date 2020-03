Expert Paul D’Hoore over coronacrisis: “Er zullen bedrijven zijn die dit niet overleven” ttr

18 maart 2020

15u20

Bron: VTM Nieuws 30 VTM Nieuws Bedrijven leggen hun productie stil, non-food winkels sluiten de deuren en de vliegtuigen staan aan de grond. Hoelang houdt een economie als de onze dit vol? Financieel expert Paul D’Hoore legt in de VTM Nieuws-studio uit welke impact de coronacrisis heeft op onze economie. “Er zullen bedrijven zijn die dit niet overleven”, klinkt het.

“De economie bestaat uit bedrijven”, zegt financieel expert Paul D’Hoore. “We weten dat er een recessie aankomt. Dat kan een korte recessie zijn of een felle recessie. Op dit moment is iedereen een beetje aan het overdrijven, denk ik. Men heeft al gezegd: ‘Eerst een kleine recessie’. Nu wordt al gezegd: ‘Vijf procent lager’. Er zijn ook mensen die zeggen dat het tien of zelfs twintig procent lager zou zijn. Op een bepaald moment gaat het sowieso weer beter.”

“Het is natuurlijk wel zo dat er bedrijven zijn die dit niet zullen overleven. Bedrijven met veel schulden gaan problemen krijgen. Bedrijven die hun inkomsten volledig zien wegvallen gedurende een langere periode, gaan ook problemen hebben.” Maar D’Hoore zegt dat er daarnaast bedrijven zijn die beter uit de coronacrisis zullen komen. “Stel, er zijn in een dorp twee cafés. Het ene gaat failliet. Het andere zal nadien betere zaken doen. Het is pijnlijk om het zo uit te drukken, maar dat is de economische realiteit.”

Je weet dat de begroting, die al ontspoord is, nog veel meer zal ontsporen Paul D’Hoore

Vergelijking bankencrisis

De overheid komt natuurlijk ook in een speciale situatie terecht, verduidelijkt de financieel expert. “Je kunt het vergelijken met de bankencrisis in 2008. De jaren daarvoor deed de overheid in ons land hard haar best om de begroting in evenwicht te krijgen en geen bijkomende schulden te maken. Dat lukte aardig. In 2007-2008 kwam dan de bankencrisis. Er moesten diverse banken gered worden. Dat kostte miljarden. Na afloop hadden we een veel grotere staatsschuld. Dat hebben we nog altijd niet recht kunnen trekken. We zitten nog altijd met een stijgende staatsschuld.”

“In deze situatie ga je hetzelfde krijgen”, waarschuwt D’Hoore. “Vandaag mag je er eigenlijk niet over nadenken. Je moet maatregelen nemen en je weet dat de begroting, die al ontspoord is, nog veel meer zal ontsporen. Pas nadien kan je de rekening maken en kan je de maatregelen nemen die nodig zijn om misschien opnieuw te denken aan een begroting in evenwicht. Ik denk dat het niet meer mogelijk is om dit binnen enkele jaren in orde te brengen.”

D’Hoore zegt dat de coronacrisis natuurlijk een andere crisis is dan die van 2008. “Maar je kunt beide toch goed vergelijken”, legt hij uit. “Het komt plots. De bankencrisis kwam ook relatief uit het niets. De coronacrisis hebben we ergens wel zien aankomen. Het kwam vanuit China, maar opeens was het bij ons. Toen Fortis begon te wankelen, was het ook plots bij ons. Met de bankencrisis kwamen niet alleen de banken in de problemen, maar ook álle bedrijven. Er werd niets meer besteld. Iedereen werd erg ongerust. Dat zul je nu ook onvermijdelijk zien. Bedrijven gaan nu al preventief beginnen saneren. Ze proberen niets meer uit te geven en trachten het geld binnen het bedrijf te houden. Dat is onvermijdelijk voor crisissituaties die plots ontstaan.”

Het begrotingstekort en de staatsschuld moeten we nu even vergeten Paul D’Hoore

Noodpakket

“Als werkloze krijg je een werkloosheidsuitkering. Maar bij dit stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen wordt dat aangevuld tot zeventig procent van je normale loon, met een maximum van 2.750 euro”, gaat D’Hoore verder. Maar hoe zit dat bijvoorbeeld voor een zelfstandige cafébaas? “Je kan een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten. Je moet dat natuurlijk al eerder gedaan hebben om ervan te kunnen genieten”, zegt D’Hoore. “Naar de letter van de wet gaat dat over ongevallen en ziekte. Iemand die zelf besmet wordt met het coronavirus kan een vergoeding krijgen. Voor iemand die niet kan werken door de situatie is het op dit moment nog onduidelijk. Er bestaan bij alle maatschappijen grote reeksen van uitzonderingen. Daar staat een epidemie niet bij, maar bijvoorbeeld wel: oorlog of een daarmee overeenstemmende toestand.”

In verschillende landen worden gigantische noodpakketten vrijgemaakt. In Spanje gaat het om 200 miljard, in de Duitse deelstaat Beieren om 10 miljard. Bij ons gaat het voorlopig om veel minder. “Maar het schuift op”, aldus D’Hoore. “Het is begonnen in China, dan verschoof het centrum van de ziekte naar Italië. Met economische maatregelen zal dat net hetzelfde zijn. Er is geen andere optie. In 2008 had de overheid ook geen geld. Ze hebben meerdere miljarden gevonden om de banken overeind te houden. Gelukkig maar, anders was het helemaal een catastrofe geweest. Het begrotingstekort en de staatsschuld moeten we nu even vergeten. Er zijn belangrijkere zaken.”

Lees ook:

Beleggen in tijden van coronavirus: wat u nu (niet) moet doen (+)

U voelt zich ziek. Wanneer, hoe en waar testen op coronavirus?