Erika Vlieghe, voorzitster expertengroep: “Op reis naar buitenland deze zomer zal er wellicht niet inzitten” ttr

11 april 2020

19u45

Professor Erika Vlieghe, die aan het hoofd van de taskforce staat die de exitstrategie uit deze crisis moet bepalen, was vanavond te gast in de VTM NIEUWS-studio. Daar beantwoordde ze jullie vragen. Veel mensen vragen zich af of ze deze zomer hun vakantie in het buitenland kunnen doorbrengen. Volgens Vlieghe zal dat er dit jaar "niet inzitten". "We verwachten dat de grenzen nog een hele tijd gesloten zullen zijn", klinkt het.



Kan ik deze zomer op reis naar het buitenland? Mensen willen zo snel mogelijk duidelijkheid, om te kunnen boeken of annuleren.

“Ik begrijp dat. Iedereen heeft dat soort vragen. Er zijn een aantal zaken dat we niet goed weten. Over een aantal andere zaken kunnen we zeggen dat het om een lange termijnplanning gaat. Ik vrees dat de grenzen nog een lange tijd gesloten zullen zijn. Dat hangt niet alleen van België af trouwens, maar ook van andere landen. Veel landen zijn nog volop bezig met hun epidemie, net zoals wij. We zitten hopelijk net voorbij de piek. Er zijn veel manieren waarop je je zomervakantie kan invullen. Niemand vindt dit leuk. We moeten oplossingen vinden zodat het voor iedereen draaglijk blijft.”

De druk vanuit bedrijven en de horeca zal almaar groter worden. Hoe lang zijn deze beperkende maatregelen economisch verantwoord?

“Dat is een vraag voor economen. Ik ben arts. We begrijpen dat veel sectoren veel vragen hebben. Daar wordt zorgvuldig over nagedacht. Alles zal gefaseerd moeten gebeuren. Dit is het huiswerk dat we behandelen binnen onze werkgroep. Daar denken we over verschillende dingen na. Het is een uitdaging om een evenwicht te zoeken tussen enerzijds gezondheid en anderzijds economie. We leggen van alles lam voor onze gezondheid. De grote uitdaging zal zijn om iedereen ook mee in het verhaal te houden. Niemand van ons is het gewoon om zo lang een vreemd leven te leiden. We gaan met de hele maatschappij manieren moeten vinden om een aangepast leven draaglijk te houden zonder grote risico’s te nemen.”

Waarom kan nu nog niet gezegd worden of de scholen na de paasvakantie weer open gaan? Waarom wachten tot woensdag?

“School is een van de onderwerpen waarover we het hebben. Daarnaast hebben we nog een heleboel onderwerpen. Voor elk van die onderwerpen bekijken we zorgvuldig - en in dialoog met de betrokken partners- wat mogelijk en haalbaar is. We moeten bekijken wat voor effect dat zal geven voor zo’n befaamde tweede golf van het coronavirus.”

Minister van Onderwijs Ben Weyts zegt dat hij niet wil dat de scholen het voortouw moeten nemen, als het ware de proefdieren van de exit?

“Ik denk dat we moeten afstappen van het emotionele. Ik begrijp alle emoties van mensen over hun kinderen. Maar eigenlijk moeten we in alle nuchterheid en objectiviteit kijken wat het minst onveilig is. Wat is veilig vanuit een epidemiologisch standpunt? En wat hebben we nodig in de maatschappij? Wat geeft teveel druk?”

Twee derde van de overlijdens van de voorbije 24 uur werden in woonzorgcentra geregistreerd. Waarom blijft de situatie daar alarmerend?

“Dat is een triest cijfer. Het frustreert ons allemaal en maakt ons ook droevig. Voor corona liep er ook van alles mis. Het is een gevarieerde sector. Er zijn woonzorgcentra die goed georganiseerd zijn, anderen hinken achterop qua bestaffing, opleidingsniveau en kwaliteitsnormen. De sector is anders georganiseerd en gestructureerd. Bij zo’n epidemie komen op een pijnlijke manier een heleboel zaken naar boven. Los van het feit dat het niet makkelijk is om het virus onder controle te houden, zelfs als je goed georganiseerd bent. Natuurlijk wonen in woonzorgcentra ook oude kwetsbare mensen. Het is heel complex. Het is niet één ding dat misgaat. Heel veel mensen doen ongelofelijk hun best. Die mogen we niet met de vinger wijzen. Wat we nu kunnen doen, moet nu gebeuren.”

“Er zijn een aantal urgente zaken waar aandacht aan gegeven moet worden: opleiding, bestaffing, het beschikbaar maken van goed kwalitatief materiaal, uitleg geven hoe het personeel dat veilig kan aan- en uitdoen. Dat is helemaal anders dan in een ziekenhuis, waar mensen erin getraind zijn om dat te doen. Er zijn ook woonzorgcentra waar heel wat personeel ziek is uitgevallen. Er moet daar noodbestaffing komen, zodat mensen de verzorging krijgen die ze nodig hebben. Waar nodig, moet ook medische bijstand verleend worden. Dat kan eventueel vanuit ziekenhuizen waarmee WZC’s samenwerken.”

Verwachten we een tweede piek?

“Er zijn modellen die vrij realistisch zijn. De wetenschappelijke wereld houdt daarmee rekening. We zeggen dat niet om iedereen in een depressie te storten. We willen dat mensen samen met ons hierin hoopvol verdergaan. Dit is iets van maanden. De ene maand zal de andere niet zijn. Na verloop van tijd gaan we kijken naar welke stukken we waar op een veilige manier losser kunnen laten.”