Epidemioloog Van Damme: “Verhoogd aantal besmettingen vooral in Antwerpen en bij twintigers en vijftigers” TTR

11 juli 2020

19u39

Bron: VTM NIEUWS 96 VTM Nieuws Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus gedurende zeven dagen bedraagt momenteel 84 per dag, een stijging van 4 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. De stijging doet zich vooral voor in de provincie Antwerpen en in de leeftijdscategorieën van 20-29 jaar en 50-59 jaar. Dat is volgens epidemioloog Pierre Van Damme iets om nauwgezet op te volgen, zo verduidelijkt hij aan VTM NIEUWS.



Er worden gemiddeld nog 84,3 besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd in ons land. Dat is een stijging met vier procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen (gemiddeld 81,1 nieuwe besmettingen per dag). Dat blijkt vandaag uit de nieuwe update in het dashboard van Sciensano.

“We zien nu dat de leeftijdscategorie 20 tot 29 jaar en 50 tot 59 jaar in de nieuwe besmettingen vooral aanwezig is”, vertelt epidemioloog Pierre Van Damme aan VTM NIEUWS. “Ook Antwerpen is daarin duidelijk aanwezig. We moeten vooral via de contactopsporing kunnen nagaan wat gemeenschappelijk is aan de nieuwe gevallen. Is dat bijvoorbeeld dat ze bij eenzelfde bedrijf werken? Of is dat het uitgaansleven bijvoorbeeld in Antwerpen? We moeten dat in kaart brengen en de nodige conclusies uit trekken”.

