Epidemioloog Van Damme: "Liever nu kleine stap vooruit, dan te grote stap waarop later moet worden teruggekomen"

06 mei 2020

17u02

Bron: Belga 0 VTM Nieuws Met de beslissing om vanaf zondag iets meer sociale contacten mogelijk te maken, heeft de Nationale Veiligheidsraad gekozen voor een "geleidelijke opening van de silo's". Dat zei epidemioloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) bij VTM NIEUWS. "De overheid legt een stuk verantwoordelijkheid weer in handen van het grote publiek. Het is heel belangrijk dat we dat au serieux nemen.”



De Nationale Veiligheidsraad laat toe dat elk gezin vanaf zondag vier bezoekers ontvangt. Het moet wel steeds gaan om dezelfde vier mensen, die bovendien niet bij anderen op bezoek kunnen gaan.

Door het bezoek te beperken tot vier mensen, wordt volgens Van Damme gekozen voor een geleidelijke opening van de "silo's" van mensen die met elkaar in contact komen. Omdat het steeds om dezelfde vier mensen gaat, wordt bovendien voorkomen dat het gaat om een te snelle uitbreiding van het netwerk. "Er is gekozen voor een middenweg", zegt Van Damme. "Maar liever nu een kleine stap vooruit, dan een te grote stap waarop later moet worden teruggekomen.”

Discipline

"We gaan creatief moeten zijn om te bepalen wie we daarvoor gaan kiezen", klinkt het nog. "Je gaat een soort van 'contract' maken om te stellen: die mensen komen bij ons, maar ook alleen maar bij ons. Dat vraagt heel wat discipline en heel duidelijke afspraken onder elkaar. De overheid legt een stuk verantwoordelijk weer in handen van het grote publiek. Het is heel belangrijk dat we dat au serieux nemen en dat heel correct doen.”

De beslissing toont volgens Van Damme ook aan dat er is "geluisterd naar de vraag om sociale contacten". "Dat is ook wat we terugvonden in de grote corona-enquête. Dit is heel moeilijk geweest voor heel wat gezinnen, ik denk zelfs voor de meeste Belgen.”

Van Damme kwam ook terug op de beslissing om het dragen van mondmaskers sterk aan te raden in winkels. Dat is volgens hem vooral belangrijk omdat afstand houden daar moeilijk gegarandeerd kan worden. "Als je naar de winkel gaat, kan je verwachten dat het daar drukker is dan thuis. Neem dan inderdaad een mondmasker mee en draag het. Dan ben je extra gerust."

