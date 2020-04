Epidemioloog Van Damme: “Als we maatregelen niet blijven volgen, komt virus in verleiding om anderen te besmetten” ttr

03 april 2020

20u15

Bron: VTM NIEUWS 22 VTM Nieuws Dit weekend en volgende week krijgen we mooi lenteweer met temperaturen rond 20 graden Celsius. Niet-essentiële verplaatsingen blijven verboden. Epidemioloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) benadrukt in de VTM Nieuws-studio dat we ons ook bij mooi weer aan de opgelegde maatregelen moeten blijven houden.



Als we ons zondag niet aan de maatregelen houden, dan gaat “het virus in de verleiding komen om andere mensen te besmetten. We geven het virus dan veel meer kansen om zich te verspreiden”, zegt Van Damme in VTM Nieuws. “Terwijl we net een ongelofelijke inspanning geleverd hebben. Dat zou zonde zijn. We riskeren dat de cijfers beginnen te stijgen. Dat zien we niet onmiddellijk, maar waarschijnlijk binnen ongeveer tien à veertien dagen. Dat is heel nefast. China stelt nu de gevolgen vast van het loslaten van de maatregelen. Er zijn vier sterfgevallen in Wuhan. Je toont aan de rest van de wereld hoe moeilijk het is om de epidemie onder controle te houden en bepaalde maatregelen te lossen.”

In China vreest men voor een tweede uitbraak. Wat kunnen wij daaruit leren? “We moeten heel voorzichtig zijn bij het aanpassen van de maatregelen de volgende weken. Dat is punt één. Punt twee is het belang van serologische testen. Universiteit Antwerpen is een hele serotheek aan het opbouwen, ook Sciensano doet dat in samenspraak met de bloedtransfusiecentra. Het is de bedoeling om de achtergrondimmuniteit te gaan bepalen op basis van reststalen, mensen die bloed geven of bij de arts terechtkomen. Als we dat op verschillende momenten herhalen, dan kunnen we nagaan hoe de groepsimmuniteit stijgt.”

“Het is belangrijk om te weten hoeveel mensen de ziekte daadwerkelijk hebben doorgemaakt en hoeveel mensen nog vatbaar zijn”, klinkt het. “En dat is dan weer bepalend om te weten hoe we verder om moeten gaan met een eventuele tweede golf. Het moet hand in hand gaan met een goed testbeleid, een soort track-and-trace-systeem. Vanaf het moment we een geval hebben, zullen we dat in de onmiddellijke omgeving moeten documenteren. Het moet ook gepaard gaan met een aantal additionele maatregelen van afstand blijven houden, want het is de enige manier om die verspreiding te vertragen”, concludeert Van Damme.

Evolutie

In UZ Leuven zijn ondertussen een aantal klinische studies gestart op besmette patiënten. De strijd wordt gevoerd op verschillende fronten: antivirale geneesmiddelen bestrijden het virus zelf, terwijl andere geneesmiddelen het immuunsysteem en de overdreven afweerreactie van besmette patiënten bijsturen. Volgens Van Damme moeten we “voorzichtig zijn” om nu al te concluderen dat het om een wondermiddel gaat. “Elke universiteit is onderzoek aan het doen op basis van de eigen mogelijkheden en de patiëntenpopulatie in de ziekenhuizen. Dat is heel positief. Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen werken rond de genetische factoren: waarom worden bepaalde mensen zieker dan anderen? Men kijkt ook naar receptoren waar het virus zich op vastzet. Er wordt fundamenteel onderzoek gedaan op alle plaatsen. Dat kan helpen - misschien niet onmiddellijk, maar zeker in de toekomst - om de ziekte beter te kunnen bestrijden.”

Op de vraag wanneer we de piek zullen zien, antwoordt Van Damme: “Het moment dat de meeste Belgen doorhadden dat het serieus was en ze de maatregelen strikt moesten volgen, was 17 maart. Dat is ook de dag van de tweede Nationale Veiligheidsraad. Als we daar twee weken bijtellen, dan zitten we begin april. Het aantal ziekenhuisopnames begint af te vlakken. Dat is ook het eerste cijfer waar we effect zullen zien. Het volle effect van de maatregelen die de Belgen momenteel met heel veel inspanningen volgen.”

“Het vlakt af. Dat is een positief teken, maar we gaan geen eureka roepen. Waarom? We moeten het een aantal dagen - misschien langer - opvolgen”, aldus Van Damme. “Dat heeft te maken met een goed management van de hele ziekenhuiscapaciteit in de eerste lijn. Wat daaruit volgt, is het aantal mensen dat op intensieve zorgen geraakt. Dat waren de mensen die een paar dagen geleden opgenomen zijn. Daar zitten we in een stijgend gedeelte. Ook veel mensen die overlijden komen uit de populatie die op intensieve zorgen ligt. Dat cijfer zal minder snel afnemen dan het aantal ziekenhuisopnames. Het belangrijkste cijfer waar we naar moeten kijken, is het aantal ziekenhuisopnames. Als dat stabiliseert, dan hebben we het volle effect van de maatregelen. We kunnen dan ook zeggen dat het zin heeft gehad om te doen wat de overheid van ons gevraagd heeft.”

