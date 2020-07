Epidemioloog Pierre Van Damme: “Overheid overweegt kliksysteem dat bepaalt welke maatregel in voege treedt” AW

28 juli 2020

20u18

Bron: VTM NIEUWS 50 VTM Nieuws Nadat de Nationale Veiligheidsraad gisteren nieuwe maatregelen afkondigde, heerst er heel wat onduidelijkheid. Zo werd de verwarring omtrent de nieuwe sociale bubbels vanavond pas opgeklaard: je mag enkel met je sociale bubbel op café of restaurant gaan, alsook uitnodigen in je tuin. Epidemioloog Pierre Van Damme beantwoordde de overige vragen bij VTM NIEUWS.



Mogen tieners met gescheiden ouders in beide gezinnen een bubbel van 5 hebben?

“Ja, daar raken we niet aan. We laten de situatie van nieuw samengestelde gezinnen zoals die is, dus dat kan perfect. Wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat de kinderen van de ene bubbel naar de andere kunnen verschuiven en elke bubbel past de regel toe van vijf vaste volwassenen."

Kinderen boven 12 jaar tellen mee voor de bubbel, waarom mogen kampen voor tieners dan nog?

“De bedoeling van de Veiligheidsraad was om aan die kampen ook niet te raken. Op zich vormen die een bubbel van 50, dat is dan inderdaad hun kampbubbel en dat blijft zo, ook bij kinderen ouder dan 12 jaar.”

Mag je met meer dan tien mensen trainen of sporten?

“Wil je met tien vrienden gaan fietsen of wandelen, kan dat perfect. Maar dat zijn er maximaal tien en je gaat de afstand respecteren en desnoods ook een mondmasker dragen. Op een publieke plaats wordt immers verondersteld dat we een mondmasker dragen. Fietsen met mondmasker, dat wordt verwacht in de zones. Dat gebeurt ook zo in zuidoost-Azië.”

Of dat wel gezond is, sporten met mondmasker? “Als je intensief sport, ga je dat best niet doen met een mondmasker want dat bemoeilijkt de mogelijkheid om lucht binnen te halen, maar rustig fietsen gaat.”

Wat met repetities van toneelgroepen, koren en bijeenkomsten van hobbyclubs?

“Dat kan je met tien doen, anderhalve meter, mondmasker of eventueel een face shield. We weten dat koren een bron kunnen zijn van transmissie. Dat is veelvuldig aangetoond in verschillende landen. Het is dus een bron van besmettingen die we goed moeten bewaken, daar moeten we de afstand dus bewaken."

Het aantal gemeenten waar de situatie kritiek is, stijgt snel. Komen er nog regio’s met strengere maatregelen?

“De overheid is aan het bekijken of we een soort van kliksysteem gaan hebben: in functie van een aantal indicatoren kunnen we dan automatisch zeggen welke maatregel in voege treedt. Zodanig dat we een soort van harmonisering krijgen van de maatregelen. Dat zal per gemeente of regio zijn, in functie van het absoluut aantal en de groei van het aantal. Je kunt verschillende indicatoren definiëren om op die manier te zeggen of er een alarmdrempel is overschreden."

Hadden we de grenzen niet beter opnieuw gesloten?

“De situatie in heel Europa is snel aan het veranderen. Het was van het begin heel duidelijk dat we een Europees beleid moesten hebben. Want wat er nu gebeurt, en ik herhaal het nog eens, elk land probeert deze tweede golf op zijn manier te controleren. Het ene land zal daar meer succesvol in zijn dan het andere. Het virus kan dan makkelijk van de ene situatie naar een andere gaan. Zolang we het virus niet op dezelfde manier onder controle krijgen zal het virus blijven zoeken naar vatbare mensen. Een Europees beleid is eigenlijk heel dringend.”

