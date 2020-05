Epidemioloog Pierre Van Damme over lange rijen bij sommige winkels: “Belangrijk dat mensen mondmaskers dragen” LH

11 mei 2020

20u04

Bron: VTM NIEUWS 0 VTM Nieuws Vandaag (gelukkig) geen overrompeling in onze winkelstraten, er stonden Vandaag (gelukkig) geen overrompeling in onze winkelstraten, er stonden enkel aanschuifrijen bij grote ketens als Action, Primark en IKEA . Epidemioloog Pierre Van Damme maakt zich daarover voorlopig nog geen grote zorgen. “Ik zag dat veel mensen een mondmasker droegen”, zei hij in VTM Nieuws.



Zo was het vandaag vooral druk aan de vestigingen van grote ketens zoals Action, Primark en IKEA. Viroloog Steven Van Gucht betreurde de lange wachtrijen eerder vandaag in VTM Nieuws.“Dit is jammer natuurlijk”, aldus Van Gucht. “De mensen gaan beter zo gespreid mogelijk winkelen. Het is beter om een beetje langer te wachten om naar de winkel te gaan. Als men ziet dat het heel druk is, keer dan terug en doe iets anders.”

Epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) vreest voorlopig niet dat de situatie uit de hand zal lopen. “De mensen weten dat ze moeten aanschuiven en ze doen dat ook. Ik zag ook mensen met een mondmasker waar het wat drukker is. Dat is de juiste attitude.” Van Damme vindt het begrijpelijk dat mensen naar buiten kwamen om te gaan shoppen. “Zolang ze zich aan de regels houden, afstand houden en een mondmasker dragen, dat is het belangrijkste”, zei hij nog. Van Damme hoopt wel dat het shoppen de komende weken meer verspreid gaat gebeuren.

Overgangsweek

Zijn lange rijen zoals aan sommige IKEA-vestigingen niet gevaarlijk? “Mensen staan buiten en op afstand, dat is nog altijd het belangrijkste om het virus tegen te houden. Ik zag heel veel mensen met een mondmasker, dat is niet alleen goed om jezelf, maar ook om anderen te beschermen. Het is heel belangrijk dat die gedragen worden”, aldus Van Damme. “Deze week zal een overgangsweek zijn. Het mag niet de spuigaten uitlopen, ik denk dat de mensen dat wel doorhebben.”

Vorige week ging de eerste versoepeling van de maatregelen in, met de heropening van de bedrijven. Volgens Van Damme is het nog te vroeg om het effect op het aantal besmettingen te zien: “Dat zal pas voor eind deze week zijn, maar daar verwacht ik geen spectaculaire stijging. De bedrijven hebben ook enorme inspanningen gedaan om afstand te kunnen bewaren.”

De versoepeling die vandaag inging, “zou iets meer effect kunnen hebben op de transmissie van het virus”, aldus Van Damme. “Maar ik hoop dat de mensen dit niet toelaten, dat we het virus gaan boycotten, want anders gaan we de slechte kant op”, besloot de epidemioloog van de UAntwerpen.

