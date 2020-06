Eerste echte test voor kust: gezellig druk, politie en stewards zien toe op afstandsregels LH

13 juni 2020

19u42

Bron: VTM NIEUWS 4 VTM Nieuws Dit weekend is de eerste grote test voor de kust sinds de versoepeling van de coronamaatregelen. Vandaag was het er al meteen druk omdat dagjestoeristen weer welkom zijn en de horeca weer open is. Politie en stewards hielden een oogje in het zeil, zoals in Blankenberge, waar VTM NIEUWS ging kijken.



Het was druk vandaag maar beheersbaar in onze bekendste badstad. Binnenkort komen er ook stickers op de dijk om de richtingen aan te duiden.

“Gelukkig is de horeca open, daarnaast hebben we extra terrassen voorzien. We hebben ook extra mensen die aan het sensibiliseren zijn. Ze vragen de mensen om rechts aan te houden in de straten en op de dijk", aldus een tevreden burgemeester Daphné Dumery .

Opvallend wel: bijna niemand droeg een mondmasker terwijl de gemeente dat wel aanraadt op drukke plaatsen. Volgens viroloog Marc Van Ranst zou het verplicht dragen een goed idee zijn als het virus weer in opmars zou zijn.

Strandbars

Terwijl de hotels nog maar voor 30 procent vol zitten, liepen de cafés en restaurants wel aardig vol. Ook voor de strandbars is dit weekend een grote test. Vreemd genoeg moeten klanten verplicht hun bestelling doen aan de bar, terwijl in cafés bediening aan tafel de nieuwe regel is. Volgens de horeca aan de kust is dat “oneerlijke concurrentie” en er zou zelfs al een klacht ingediend zijn.

Ook in Oostende wist het eerste terrasjesweekend aardig wat volk op de been te brengen. “We zijn erg tevreden, maar de geleden schade zullen we nooit kunnen inhalen”, klinkt het daar.