Dit is een van de nieuwe woordvoerders van Youth for Climate

07 februari 2020

14u24

07 februari 2020

14u24

De klimaatspijbelaars van Youth for Climate trekken vandaag opnieuw door de straten van Brussel. Met een mars willen ze aandacht vragen voor de problematische toestand van de oceanen. VTM Nieuws kon voor de start van de optocht om 13.30 uur spreken met Anuna De Wever en Jada Kennedy, een van de nieuwe woordvoerders van Youth for Climate.

De laatste mars van Youth for Climate dateert van 29 november vorig jaar. Anuna De Wever vertelt aan VTM Nieuws dat het “absoluut niet de bedoeling is” om zoals vorig jaar opnieuw elke week te protesteren. “We willen met Youth for Climate meer focussen op specifieke thema’s, vandaar de oceanen. We willen ook meer druk uitoefenen op het Amazonewoud en op de klimaatwet die moet worden doorgevoerd in België.”



“Los daarvan ben ik deze week mijn stage begonnen aan het Europees Parlement bij de groene fractie”, gaat De Wever verder. “Omdat we willen dat Youth for Climate een neutrale movement is, zet ik een stap opzij als woordvoerster. Wat we nu gaan doen, is werken met meerdere woordvoerders, zoals Jada die je daarover meer informatie kan geven.”

Nieuwe woordvoerster

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) veroordeelde het spijbelen voor de mars onlangs nog een keer expliciet. Iets wat volgens Jada Kennedy, een van de nieuwe woordvoerders van Youth for Climate, “gewoonweg absurd” is. “Leerlingen worden afgedreigd met hardere sancties. Dit kan niet. Wij zitten letterlijk te vechten voor onze toekomst. Hij en de andere beleidsmakers kunnen hun ogen niet meer dichtdoen voor de klimaatspijbelaars. Dat gaat gewoonweg niet. Mijn excuses, sorry.”

Kennedy zegt ook dat Youth for Climate niet wil stoppen met de klimaatmarsen. “Er is nog niet veel veranderd in België”, klinkt het. “Wij hebben geen klimaatplan voor Vlaanderen en voor België. Wij blijven doorgaan tot er effectief iets is veranderd.”

Focus op oceanen

De Wever voegt nog toe waarom Youth for Climate meer aandacht wil vragen voor de oceanen. “De oceanen zijn enorm vergiftigd. We hebben een groot probleem rond vervuiling. Daarnaast stijgt het zeeniveau. België is een kustland. Dat betekent dat tegen 2100 meer dan een half miljoen mensen onder het zeeniveau zullen leven als we er niets aan doen. Voor België moet dit een prioriteit zijn, maar ook voor de wereld. De oceanen zijn de blauwe longen van deze aarde.”

“Voor ons is het dus een prioriteit om hier vandaag te staan in plaats van op school te zijn. Het feit dat onze eigen minister van Onderwijs nog steeds denkt dat naar school gaan een prioriteit is en gewoon business as usual betekent dat hij nog steeds niet doorheeft waar de prioriteiten moeten liggen”, besluit De Wever.

De klimaatspijbelaars verzamelden om 13.30 uur aan het Europakruispunt aan Brussel-Centraal en van daaruit trekt de mars naar het eindpunt Brussel-Zuid. Het is nog niet duidelijk of er een grote opkomst is, maar beelden van ter plaatse tonen honderden actievoerders.