De Wever roept op tot noodregering: “Er moet onmiddellijk iets gebeuren op federaal niveau”

14 maart 2020

15u26

Bron: VTM NIEUWS 14 VTM Nieuws Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) roept op tot een noodregering. Dat zegt hij vandaag aan VTM Nieuws. “We moeten de handen in elkaar slaan”, klinkt het overtuigend.

“We hebben een Vlaamse regering die werkt, maar op federaal niveau denk ik dat er nu onmiddellijk iets moet gebeuren. Ik denk aan een noodregering, die misschien voor een jaar een opdracht krijgt om die crisis te bevechten”, zegt Bart De Wever aan VTM Nieuws.

“Ik vind dat er een steunpakket voor de economie, de zelfstandigen, moet komen van miljarden euro’s. We gaan wellicht naar een recessie. De bestuurspartijen moeten daar nu hun focus op leggen. We moeten de handen in elkaar slaan. Het is misschien voor een beperkte periode, maar dan kunnen we intussen werken om te kijken hoe we het land definitief op orde moeten zetten. Dat is onze eerste focus. We moeten dat nu doen.”

Volgens verschillende bronnen werken Sabine Laruelle (MR) en Patick Dewael (PS) aan een regering met PS en N-VA. Beide partijen hebben momenteel afzonderlijk gesprekken met Dewael en Laruelle om een noodregering te vormen, in eerste plaats om een coronacrisis aan te pakken. Ook CD&V en sp.a zijn bij de gesprekken betrokken, net als Open Vld en MR. “Maar het is nog te vroeg om nu al forse conclusies te trekken”, klinkt het in onderhandelingskringen.

Toch zou er een basis gelegd zijn zodat de Franstalige socialisten en de Vlaams-nationalisten naar elkaar kunnen toegroeien. Dat Jan Jambon (N-VA) en Elio Di Rupo (PS), de Vlaamse en Waalse minister-president, geregeld samen zaten om mogelijke maatregelen rond het coronavirus te bespreken, zou daarbij helpen. Dat zou dan willen zeggen dat de PS toch de Zweedse partijen depanneert.

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau liet op Twitter verstaan dat er vandaag iets moet gebeuren. “Indien er vandaag niets beweegt, zal er maandag niets zijn. Dat zou onaanvaardbaar zijn”, luidde het in het Frans. Maandag worden de koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael en Sabine Laruelle bij de koning verwacht voor hun eindverslag. “Gedaan met veto’s en ego’s. Als iedereen nog maar beetje goede wil toont, kan er vandaag iets gebeuren”, vervolgde de sp.a-voorzitter.

Si rien ne bouge aujourd’hui, il n’y aura rien lundi. Ce serait inacceptable. Gedaan met veto’s en ego’s. Als iedereen nog maar beetje goede wil toont, kan er vandaag iets gebeuren. #formatie Conner Rousseau(@ conner_rousseau) link

