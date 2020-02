De vraag van vandaag: Wat kan justitie doen om drama's als zaak-Julie Van Espen te voorkomen? Daimy Van den Eede

11 februari 2020

20u09

Bron: VTM NIEUWS 0 VTM Nieuws VTM NIEUWS gaat elke dag op zoek naar een vraag die Vlaanderen bezighoudt. Deze keer geeft juridisch expert Faroek Özgünes uitleg bij de vraag: “Wat kan justitie doen om drama’s als de zaak-Julie Van Espen te voorkomen?”

Vandaag haalden Julie’s ouders uit naar het gerecht en de politiek. Ze vinden dat ook zij schuldig zijn aan de dood van hun dochter. “Als iedereen zijn verantwoordelijkheid had genomen, dan zou Julie nog leven”, klinkt het in een brief van acht bladzijden.

Wet aangepast

“Maar het gerecht heeft al één en ander gedaan”, legt VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes uit. “Sinds eind vorig jaar is de wet op de onmiddellijke aanhouding aangepast. Dat betekent dat de rechter kan beslissen om iemand op de zitting meteen te laten aanhouden.”

Dat was namelijk het heikele punt bij dader Steve Bakelmans. Bij hem kon de rechter zich enkel baseren op het vluchtgevaar en dat was er in het geval van Bakelmans niet.

Comité J.

In de open brief vragen Julie’s ouders ook om een comité J., dat toezicht moet houden op justitie en vergelijkbaar is met het comité P. van de politie. “Maar er bestaat er al een Hoge Raad voor de Justitie. Dat onafhankelijk en extern orgaan houdt toezicht op de werking van justitie en kijkt of magistraten hun job doen”, vertelt Faroek Özgünes. “Maar de Hoge Raad kan geen sancties nemen en dat is natuurlijk het zwakke punt”.