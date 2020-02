De vraag van vandaag: kunnen ze de Beverentunnel niet veiliger maken? Redactie

04 februari 2020

21u57 0 VTM Nieuws VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws gaan iedere dag op zoek naar een vraag die Vlaanderen bezighoudt. Deze keer is het dodelijke verkeersongeval in de Beverentunnel het gesprek van de dag: “Kunnen ze die tunnel niet veiliger maken?”

Het verkeersincident van vandaag is één van de zovele ongevallen in de Beverentunnel. In 2018 vonden er richting Nederland 27 ongevallen plaats, in 2019 waren dat er 28. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft al vanalles geprobeerd om het veiliger te maken. Zo werd er eind november vorig jaar een systeem van ‘tunneldosering’ ingevoerd. Daarbij zouden sensoren in de tunnel file moeten detecteren waardoor er automatisch vóór de tunnel een rijstrook wordt afgesloten. “Door die tunneldosering verplaatsen we de file van in de tunnel naar vóór de tunnel. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de kop- en filestaartaanrijdingen verminderen.

Andere maatregelen zijn dat vrachtwagens ook op de linkerrijstrook mogen rijden om file in te halen. Ook de lichten aan de afrit vlak na de tunnel zijn anders afgesteld. En er staan dynamische verkeersborden zodat het verkeer geleidelijker afremt.

Waarom de tunneldosering niet actief werd bij de file vandaag, wordt nog onderzocht.