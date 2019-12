De Grote Geldbarometer: de hitparade van het grootste rendement ttr

31 december 2019

21u30 0 VTM NIEUWS Bel20, de Brusselse index, boekte zijn grootste jaarwinst sinds 2010. Als u had belegd uit 22 aandelen uit die korf, dan was u vandaag 22 procent rijker dan op 31 december van vorig jaar. Een grote verrassing was dat niet, want 2018 was een desastreus slecht beursjaar. Beurskampioen was het aandeel van de Belgische geneesontwikkelaar Galapagos. Dat is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld in waarde. Elk jaar rond nieuwjaar stelt financieel expert Paul D’Hoore voor VTM NIEUWS een portefeuille samen van 10.000 euro: ‘De Grote Geldbarometer’.

“Het is een traditie. We hebben het al voor de vijfde keer gedaan”, zegt D’Hoore vandaag in VTM NIEUWS. “Wat moeten we doen met ons spaargeld in het nieuwe jaar om toch nog enig rendement te halen, vragen we ons elk jaar af. We gaan uit van een bedrag van 10.000 euro. Hoeveel daarvan stoppen we in welke categorie? Om dat te kunnen doen hebben we een enquête gehouden bij de grote financiële instellingen in ons land: KBC, ING, Belfius, Argenta, Degroof Petercam en ABN AMRO. Daarmee maken we dan de Grote Geldbarometer, een voorspelling van wat het komende jaar het beste zal opbrengen.”

Grondstoffen

Wat heeft het goed gedaan en wat minder? “Laten we onderaan beginnen”, aldus D’Hoore. “We hebben 33 euro in grondstoffen gestopt. Dat is natuurlijk een speciale categorie. Koffie is het voorbije jaar hard gestegen. Uranium heeft het niet goed gedaan. Hoe bereken je het rendement? Ik heb de wereldindex voor grondstoffen gebruikt. De grondstoffen als categorie zijn met 12 procent gestegen. Dat is goed. Maar als je maar 33 euro hebt belegd, dan kom je maar aan 37 euro aan het einde van het jaar.”

Vastgoed

“We hebben ook een klein bedrag in vastgoed gestopt: 50 euro. Een klein bedrag, want bij vastgoed weet je dat je geen enorme verwachtingen moet hebben. Het is een categorie die gestaag stijgt. Het voorbije jaar was er een mooie stijging. Bestaande huizen zijn met ruim 4 procent gestegen. Ze zijn opmerkelijk harder gestegen dan nieuwe huizen. Normaal is dat het omgekeerde. Het is nog niet duidelijk wat daarvoor de verklaring is. Mogelijk heeft de woonbonus daar iets mee te maken. Als je daarvan gebruik wou maken, moest je in 2019 nog kopen. Bouwen op een paar maanden tijd lukt natuurlijk niet. We hebben 4 procent rendement: 52 euro.”

Goud

“Dan hebben we 125 euro in goud gestopt. Goud heeft het goed gedaan. Ruim 22 procent. Dat is even goed als de Bel20. Het is 154 euro geworden.”

Hefboomfondsen

“Vervolgens komen we in een speciale categorie: de hefboomfondsen. Daar hebben we 146 euro ingestopt. Dat is relatief gevaarlijk. Als het goed gaat, is de stijging groot. Als het slecht gaat, dan wordt er veel geld verloren. Hier heb ik de wereldindex gebruikt. De categorie is gestegen met 9 procent: 159 euro.

Kapitaalbescherming

“De volgende categorie is kapitaalbescherming. Dat wil zeggen dat je niet kan dalen. Met dergelijke beleggingen krijg je bijvoorbeeld na acht jaar altijd je oorspronkelijk belegde bedrag terug. Je betaalt natuurlijk ook wel een prijs voor die kapitaalbescherming, een soort verzekeringspremie. Al die fondsen zijn veel minder hard gestegen dan de beurs, ongeveer maar de helft. Er is gemiddeld een stijging van 11 procent: 370 euro.”

Spaarboekje

“Dan komen we bij het spaarboekje. Daar hebben we 688 euro op geplaatst. Het rendement is 0,01 procent. Als je het een jaar laat staan, krijg je een getrouwheidspremie van 0,10 procent. We hebben een volle euro verdiend: 689 euro.”

Obligaties

“Obligaties, daarbij gaat het om 3.617 euro. We hebben gewoon de staatsbon genomen, de vaste waarde zoals dat heet. De meest recente heeft 0,45 procent netto opgebracht. Dus dan gaat het om 3.633 euro.”

Aandelen

“Finaal komen we bij de aandelen: 5.008 euro. De Bel20 is 22 procent gestegen. Wij gebruiken natuurlijk onze eigen top vijf. Die heeft het nog een stuk beter gedaan. Nagenoeg alle aandelen daarin hebben het beter gedaan dan de Bel20. Onze nummer één Barco is 120 procent gestegen. Dat geeft een rendement van ruim 48 procent: 7.431 euro.”

“Onze 10.000 euro is 12.525 euro geworden”, besluit D’Hoore. “We zijn vijf jaar ver. We zijn begonnen met 10.000 euro. Als we dat jaar na jaar optellen, dan zitten we nu aan 14.574 euro. Het slechte jaar, vorig jaar, is volledig weggewerkt. We staan hoger dan ooit tot nu toe. Wie zijn geld vijf jaar op een spaarboekje liet staan heeft nu 10.055 euro.”