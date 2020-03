De Crem: “Mensen zullen meer gecontroleerd worden op niet-essentiële verplaatsingen” ttr

26 maart 2020

20u33

Bron: VTM Nieuws 32 VTM Nieuws Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) was vanavond te gast in de studio van VTM NIEUWS. Tijdens de uitzending beantwoordde De Crem een aantal vragen van kijkers. De minister had het onder meer over een verduidelijking van de huidige regels. “Er zal een duidelijkere toepassing komen”, luidt het. “Mensen zullen meer gecontroleerd worden op niet-essentiële verplaatsingen en boetes zullen van toepassing zijn.”

Hoe ver mag ik mij verplaatsen om te gaan fietsen of te wandelen?

“Er is een zaak die we niet zullen toepassen en dat is de éénkilometerregeling (de Franse regel: 1 persoon, 1 kilometer van huis en 1 uur per dag, nvdr.). Dat is echt niet mogelijk. We vinden dat een heel slecht voorstel. Dat is helemaal geen oplossing. Stel u voor, mensen in appartementsgebouwen die met duizenden mensen eigenlijk in een perimeter van 1 kilometer gedurende een bepaald moment samen zouden moeten komen. Dat is contraproductief. Het gaat niet. Dat gaat ook niet voor mensen in woonwijken. We willen niet overgaan tot een systeem waarbij het land als een soort openluchtgevangenis zou overkomen. Voor het overige moeten we nog altijd benadrukken dat de maatregelen van toepassing zijn. Dus thuisblijven is het belangrijkste, niet-essentiële verplaatsingen worden niet gedaan. Dat is heel belangrijk om te benadrukken. Wanneer men toch buiten gaat, moeten men 1,5 meter afstand houden.”

“De interpretatie van alle maatregelen die genomen zijn, is dat men zich zo weinig mogelijk mag verplaatsen op grote afstand”, gaat De Crem verder. “Wanneer het gaat over ontspanning, zoals joggen, fietsen en wandelen, doe dan iets wat u binnen een uur terugbrengt naar de plaats waar u woont. Dat is een absolute raadgeving die we blijven aanraden. Het virus is geen stille doder, maar het is een virus dat actief is achter iedere hoek. Ook jonge mensen behoren tot de patiënten in de ziekenhuizen. Wanneer we de maatregelen goed naleven, dan hebben we een kans om het virus te bestrijden en te overwinnen.”

Hoe gaat u controleren of ik mij aan de regels hou?

“Heel veel mensen volgen de maatregels. Er zijn nog altijd bepaalde zaken die gebeuren, zoals de lockdownfeestjes achter gesloten deuren. Dat is slecht en niet-passend gedrag. Veel van de mensen die nu in de ziekenhuizen terechtkomen, zijn mensen die aan die laatste lockdownfeestjes hebben deelgenomen op het moment dat de maatregels van toepassing waren. Ik roep nogmaals op om de maatregels te respecteren. Morgen is er een Veiligheidsraad. We luisteren ook de signalen die vanop het terrein komen. In de eerste plaats die van de politie.”

“Er zal nog een verduidelijking komen voor bepaalde maatregels. Het zal niet meer interpreteerbaar zijn. We laten ons medisch inspireren door het medische team. Dat zal zeggen wat kan en niet kan. Er zal een duidelijkere toepassing zijn. Mensen zullen meer gecontroleerd worden op niet-essentiële verplaatsingen. En boetes zullen van toepassing zijn. Het moet helaas gebeuren, want we zien dat een aantal mensen de voorschriften aan hun laars lappen. Dat kan echt niet. Het zijn gezondheidsmaatregelen die niet voor het plezier worden genomen, maar voor de volksgezondheid in het algemeen. De overheid wil zorg dragen voor iedereen.”

Zijn er geen sectoren, zoals in de bouw, waar de regels soepeler kunnen?

“De regels zijn ook van toepassing op de bouwsector. Er moet 1,5 meter afstand gehouden worden, ook in open lucht. Daar wordt op gecontroleerd. Het is een bijzonder belangrijke sector. Wanneer men zich daar niet aan houdt, dan is er een overtreding van de voorschriften. Ook bij het begeven naar de werf moet men 1,5 meter afstand houden. Men moet zich individueel naar een werf begeven. Ook het teruggaan naar de woonplaats moet individueel gebeuren. Het zijn belangrijke maatregels, want net die regels helpen de verdere verspreiding tegen te gaan.”

Moeten we ook internationale treinen niet strenger controleren?

“In Frankrijk is er op dit moment geen treinverkeer meer. Wij hebben nog een buitengrens voor internationaal treinverkeer. Dat is de grens in Brussel-Zuid. Het heeft te maken met de Eurostar en de Thalys. Die treinen worden bijzonder streng gecontroleerd. Mensen die geen essentiële verplaatsingen doen, worden teruggestuurd. Ze weten het ook van bij hun vertrek in Londen en Parijs. De maatregels zijn doorgepraat met onze Franse collega’s en worden goed gecontroleerd. Wie de regels niet respecteert, wordt teruggestuurd. Indien iets in herhaling valt, wordt het beboet.”

Is het aan de overheid om klaarheid te scheppen of festivals al dan niet zullen doorgaan?

“Absoluut”, antwoordt De Crem op die vraag. “We hebben eerst gezegd dat de maatregels tot 3 april zouden gelden, dan tot 5 april. De periode komt steeds dichterbij. We hebben ook onze medische informatie. Die voorziet de piek in de eerste week van de paasvakantie. Morgen is er de Nationale Veiligheidsraad. Een aantal maatregels zullen aangescherpt worden. Het is wellicht zo dat de periode verlengd zal worden. Het is nog niet beslist, maar ik denk dat de indicaties zo zijn dat men er niet aan kan ontsnappen. Nadien komt ook de uitvlakking van de curve. Medici leren ons dat het virus er nog altijd zal zijn. Massabijeenkomsten zijn een broeihaard voor de verdere verspreiding. De overheid moet daarover duidelijkheid creëren, maar ik meen dat de festivals -op basis van de informatie die we nu hebben- naar alle waarschijnlijkheid uitgesteld moeten worden.”

Lees ook:

- Examens mogen, maar moeten niet: de onderwijsminister en experts verduidelijken hoe het verder moet met dit schooljaar (+)