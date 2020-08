Carl Devos: “De politieke carrière van Jambon hangt niet aan een zijden draadje” TTR

27 augustus 2020

16u50

Bron: VTM NIEUWS 3 VTM Nieuws De politieke carrière van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) hangt niet aan een zijden draadje. Dat zegt onze politieke analist Carl Devos aan VTM NIEUWS. Jan Jambon ligt de laatste dagen zwaar onder vuur naar aanleiding van De politieke carrière van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) hangt niet aan een zijden draadje. Dat zegt onze politieke analist Carl Devos aan VTM NIEUWS. Jan Jambon ligt de laatste dagen zwaar onder vuur naar aanleiding van het verdachte overlijden van de Slovaak Jozef Chovanec



Volgens politicoloog Carl Devos hoeft minister Jambon niet te vrezen voor zijn politieke carrière. “Je moet je in dat soort van crises altijd afvragen: ‘Wat zegt de partij van de minister?’ In dit geval de minister-president. Is daar kritiek? Wat zegt men bij N-VA? Men laat Jan Jambon niet vallen.”

“Bart De Wever heeft ook de gewoonte niet om zijn ministers en mandatarissen te laten vallen”, gaat Devos verder. “Hij verdedigt ze doorgaans door dik en dun. Herinner je je nog het moment dat Theo Francken in de problemen kwam? Er was nooit sprake dat N-VA Theo Francken zou laten vallen. N-VA laat Jan Jambon niet vallen. Het kan ook moeilijk anders. Hij is een van de belangrijkste N-VA’ers.”

Er is nog een tweede vraag die opduikt volgens Devos. “Vragen zijn coalitiepartners in de Vlaamse regering, CD&V en Open Vld, zijn ontslag? Ondertussen is gebleken dat zij dat allebei niet op de spits willen drijven, omdat zij ook die Vlaamse regering niet in moeilijkheden willen brengen. Met andere woorden, de politieke carrière van Jan Jambon hangt niet aan een zijden draadje”, besluit Devos. De geloofwaardigheid van de minister zal volgens Devos wel lijden onder de zaak Chovanec.

“Er zal volgende week in de Kamer -en dat is vrij uniek- een ex-minister naar de Kamer trekken om zich te verantwoorden. Er zal een groot intentieproces gevoerd worden, een welles-nietesspel. Jan Jambon zal zeggen dat er contacten met zijn kabinet zijn geweest, maar dat hij het zich niet kan herinneren. En dat hij onvoldoende ingegrepen heeft op dat moment, maar er waren nog anderen op de hoogte. Je hoorde bij Ben Weyts al dat dat een stuk van de verdediging van N-VA zal zijn. Vermoedelijk zal dat volgende week wel wegebben. En dat zal niet goed zijn voor de geloofwaardigheid en de bestuurskracht van Jambon.”

