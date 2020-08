Burgemeesters van Torhout en Koksijde over chaos bij Brantano: “Winkels gaan morgen niet open zonder gepaste maatregelen” TTR

23 augustus 2020

17u01 40 VTM Nieuws Het veilinghuis dat de uitverkoop bij schoenenketen Brantano organiseert, denkt morgen een vijftigtal winkels te kunnen openen. De burgemeester van Torhout en de burgemeester van Koksijde reageren echter misnoegd. Zolang er geen gepaste maatregelen genomen worden, zullen de Brantano-winkels in deze gemeentes gesloten blijven. Dat zeggen de burgemeesters aan VTM NIEUWS.



De vakbonden uitten gisteren al scherpe kritiek op de curatoren en veilinghuis Moyersoen. Die laatste zouden voor het snelle gewin gegaan zijn door onvoldoende maatregelen te nemen voor de grote opkomst, en dat in coronatijden. De vakbonden menen dat het te voorspellen was dat er veel volk zou afkomen op de kortingen met 75 procent. Niet alleen de vakbonden, maar ook de burgemeester van Torhout en de burgemeester van Koksijde reageren ontzet.

“De manier waarop het gisteren is gebeurd, is zeker niet voor herhaling vatbaar. In normale omstandigheden als ze een actie doen, staan er minstens zeven verkopers in de winkel die alles in goede banen leiden. Gisteren was het min 75 procent. De winkels waren maar voor de helft open en er stonden vier verkoopsters. Op die manier lukt dat niet. De kassa’s werkten niet op bepaalde momenten. Er zal extra personeel moeten komen. Zolang daarover geen duidelijkheid is, mag de winkel in Torhout niet open gaan”, zegt Kristof Audenaert, burgemeester van Torhout.

“Tranen in de ogen van verkoopsters”

De burgemeester vindt dat de uitverkoop van Brantano erg slecht georganiseerd was. Zo kon onder meer de afstandsregel van 1,5 meter niet gerespecteerd worden. “Ik denk dat ze met een reservatiesysteem moeten werken of met een tijdsslot”, verduidelijkt Audenaert verder. “Het is om problemen vragen”, vindt hij.

De burgemeester zegt dat ze al de hele dag in contact proberen te komen met Brantano, maar dat verloopt zonder succes. “De tranen stonden in de ogen van de verkoopsters. Ik heb met hen gesproken”, zegt Audenaert tot slot. “Dat is een triestig einde. Ze hebben er jaren gewerkt. En dan moet je op die manier afscheid nemen. Zelfs niet wetende of ze voor die dag betaald zullen worden.”

“Geen vrijgeleide om regels niet te respecteren”

Ook de burgemeester van Kokskijde, Marc Vanden Bussche, zegt dat de Brantano-winkel morgen niet zal openen in zijn gemeente zolang er geen afspraken gemaakt zijn. “Ik probeer een afspraak te maken, maar veilinghuis Moyersoen zegt dat ze geen tijd hebben”, reageert Vanden Bussche. “Het moet veilig verlopen. Ik wil niet dat Black Friday een vrijgeleide is om de coronaregels niet te respecteren.”

Zoals het er nu uitziet, blijft het Brantano-filiaal in Koksijde gewoon gesloten. De burgemeester zegt dat de politie erop zal toezien dat alles volgens de regels zal verlopen.

“Winkels zullen opengaan”

Veilinghuis Moyersoen heeft intussen aan VTM NIEUWS bevestigd dat ze willen opengaan, mits het inzetten van extra personeel. Maar de burgemeesters lijken nog van niets te weten en wachten nog op concrete afspraken. De CEO van het veilinghuis, Christophe Moyersoen, vindt dat de “zaken fantastisch goed verlopen zijn”. Dat zegt hij aan VTM NIEUWS.

“De ex-medewerkers hebben fantastisch werk geleverd samen met mijn team. We hebben alle coronamaatregelen perfect kunnen naleven. De bewaking aan de deur heeft ook fantastisch goed z’n werk gedaan. We hebben veel felicitaties gekregen van de lokale politiediensten”, zegt Moyersoen. “Ik vind dat het spijtig dat er berichtgeving wordt gedaan over enkele incidenten.”

Voorts zegt Moyersoen dat alle mensen in de lange wachtrijen de social distancing-regels hebben gerespecteerd. Hij denkt niet dat ze zich beter hadden kunnen voorbereiden op de uitverkoop. “Je kan moeilijk zeggen dat er maar duizend mensen mogen komen. Welke mensen dan?” Volgens de topman bij Moyersoen zijn er bij zijn weten geen “personeelsleden gekraakt”. “We krijgen tegenstrijdige informatie. Ik krijg zelfs vragen van mensen die maandag vroeger willen beginnen om de winkels klaar te zetten.”

Capaciteit verhogen

“De politie vond dat de rijen in Koksijde en Torhout te lang waren, maar eigenlijk was er geen probleem”, gaat hij verder. “Er was gewoon teveel volk. Dat was iets anders. Het volk stond braaf te wachten in de rij.” Mensen die al zeven uur stonden te wachten, werden naar huis gestuurd.

De capaciteit zal morgen verhoogd worden, zodat de verkoop sneller kan verlopen. “Er zal extra personeel achter de kassa’s gezet worden”, zegt Moyersoen nog. “We zijn nu in bespreking met het personeel. We stellen voor om het sluitingsuur te vervroegen. Gisteren was de eerste dag. Dat is de drukste dag. Maandag gaat iedereen werken. Het wordt sowieso veel minder druk.”