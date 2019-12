Brandweer brengt hulde aan twee collega’s die omkwamen bij brand in Beringen: “Je blijft hopen dat ze zijn weggeraakt” HLA

26 december 2019

15u25

2019 was een zwart jaar voor de brandweer van Heusden-Zolder. Op 11 augustus verloren ze twee mannen: Benni, 36, en Chris, 42 jaar. Zij bleven in een brand in Beringen. Hun collega's herdenken die rampzalige dag, én brengen hen hulde in een terugblik op 2019 van VTM Nieuws.

Zondag 11 augustus. In het brandweerkorps van Heusden-Zolder voor altijd de dag dat twee collega’s niet meer thuis kwamen. Benni Smulders, papa van vier, en Chris Medo, vader van twee, werden net als de rest van het korps opgeroepen voor een brand in een leegstand pand in Beringen. Toen de brand onder controle was, zochten Chris en Benni nog naar kleine vuurhaarden en eventuele overlevenden. Een ‘flashover’, een fenomeen waarbij opgestapelde gassen plots ontbranden, deed het vuur weer hevig oplaaien en de brandweermannen konden geen kant meer uit.

Zoekactie

Brandweerman Arne Loos was erbij die nacht. Hij maakte deel uit van het team dat op zoek moest naar de twee collega’s: “Toen de bevelvoerder naar ons toekwam en vertelde dat we op zoek moesten naar brandweermannen, stond onze wereld stil.”



Tijdens de zoektocht naar hun collega’s bleven de brandweermannen hopen: “Ik ben naar de plek gelopen waar Chris en Benni zijn binnengegaan. Het dak was naar beneden gekomen, er waren vlammen van acht meter hoog. Je blijft hopen: ze zitten hier niet, ze zijn weggeraakt. En straks, als het vuur gedoofd is, zitten ze ergens achter een hoek, we vinden ze. Dan heb je een spannend verhaal om te vertellen: ‘Oef, we hebben geluk gehad’. We hebben alleen geen geluk gehad.”

“Een grote familie”

De dagen na de fatale brand waren onwezenlijk voor het brandweerkorps. De kantine bleef dag en nacht geopend, en is een belangrijke plek voor de brandweermannen. Ze kwamen er samen om te proberen vatten wat er was gebeurd. “Brandweermannen zijn geen praters, maar toen hadden we echt nood aan een knuffel, aan elkaar en elkaar eens vastpakken,” herinnert brandweerman Bart Claes zich.

“Wat ik toen geleerd heb, is dat we eigenlijk een familie zijn. En dat geeft een heel warm en goed gevoel. Spijtig dat het voor zo’n gebeurtenis moet zijn,” zegt Ruben Maes.

Het heeft even geduurd voor de brandweermannen van Heusden-Zolder, maar het leven begint stilaan te hervatten. Sommige collega’s hebben zich na die noodlottige nacht een tijdje minder beschikbaar gesteld. Allen beleven ze sindsdien een interventie anders: “Je hebt altijd het achterliggende gevoel: je moet hier veilig uitraken", vertelt Ruben Maes. Collega Arne Loos beaamt: “Het is wat we ons hele leven zullen meedragen. Maar we doen onze job, dat hadden Chris en Benni uiteindelijk ook zo gewild.”