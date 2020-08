Belgische toeristen omzeilen code rood door via buitenlandse luchthavens op vakantie te vertrekken AW

24 augustus 2020

18u55

Bron: VTM NIEUWS 42 VTM Nieuws Belgische toeristen mogen naar Europese landen die vallen binnen het Schengengebied reizen, tenzij er een code rood geldt volgens Buitenlandse Zaken. Gezien het lijstje met rode zones steeds langer wordt, trachten tal van reizigers de maatregelen te omzeilen door via buitenlandse luchthavens op vakantie te vertrekken. Dat kon VTM NIEUWS ter plekke vaststellen.



Vooral Nederlandse luchthavens zoals die van Eindhoven zijn populair. Daar vertrekken dagelijks meerdere vluchten naar bestemmingen die rood werden ingekleurd. Denk bijvoorbeeld aan Ibiza dat tot de eilandengroep de Balearen behoort, een bestemming die nog maar pas als rood werd aangeduid door de Belgische overheid.



VTM NIEUWS stelde zelf vast dat tal van Belgische reizigers in Eindhoven aan boord wilden gaan van een vlucht naar Ibiza. Dat bevestigde ook luchtvaartmaatschappij Transavia. “Deze mensen weten heel goed dat dit een rode zone is, en dat je er niet naartoe kan”, reageert Marc Van Ranst bij VTM NIEUWS. Als de reisadviezen op Europees niveau geregeld zouden worden, zou dat niet mogelijk zijn, gaat Van Ranst verder. “Het is dus ook een beetje de fout van Europa.”

