België stevent niet af op Italiaanse toestanden volgens professor Herman Goossens: “Hopelijk zien we tegen het einde van de week een kentering” AW

21 maart 2020

13u52

Bron: VTM NIEUWS 0 VTM Nieuws Met 558 nieuwe besmettingen en 30 nieuwe coronadoden heeft de Covid-19 pandemie haar piek nog niet bereikt in ons land. Maar volgens professor Herman Goossens, diensthoofd klinische biologie aan het UZ Antwerpen, moeten we ons geen zorgen maken. “Ik hoop dat we eind deze week een kentering zien in het aantal besmettingen”, zei hij in VTM NIEUWS.

De maatregelen die getroffen zijn, beginnen volgens de professor microbiologie hun effect te hebben. Meer zelfs, professor Goossens hoopt dat het aantal besmettingen de afgelopen dagen reeds gedaald is. Dat moet later deze week blijken.



Hij gelooft ook niet dat er in België Italiaanse toestanden zullen volgen: “Zeker zijn we daar nooit van, maar ik denk het echt niet”. Hij geeft twee redenen. “Het virus heeft zich in Italië wekenlang kunnen verspreiden. Toen het aantal overlijdens plotseling begon te stijgen, was het al te laat. Ten tweede had Italië het (virus, red.) totaal onderschat. Wij hebben dat ook even gedaan, maar dat is tijdig rechtgezet.” De ziekenhuizen hebben zich bijvoorbeeld volledig gereorganiseerd. “Italië heeft dat niet gedaan. We zijn zeker voorbereid”, zo besluit Goossens.

Antivirale middelen

En Goossens heeft nog meer goed nieuws: “We starten dit weekend een grote Europese studie in zeven landen waar we twee antivirale middelen gaan uittesten”. De studie gaat van start in Frankrijk waarna België en vijf andere landen volgen. “Hopelijk kunnen we daarmee iets aantonen waardoor het enig effect kan hebben.” Hoelang het ongeveer zal duren voordat er conclusies volgen? “Het is een studie met 3.000 patiënten. Dat is een grote studie." Daardoor zou het onderzoek enige tijd in beslag nemen. “Maar we gaan wel tussentijdse analyses doen. Dus ik denk dat we over een maand, anderhalve maand misschien al een eerste zicht moeten krijgen op de werking van de antivirale middelen."

Het virus zal volgens Goossens nog wel enige tijd circuleren: “Nog zeker in 2020, misschien zelfs nog in 2021". Onze grote hoop is dus een vaccin, maar dat vaccin dient natuurlijk uitvoerig getest te worden alvorens het wordt goedgekeurd. “Je moet realistisch zijn: het zou een succes zijn als het vaccin er over een jaar tot anderhalf jaar is.”

Jongeren zijn niet onoverwinnelijk

Verder geeft Goossens nog een waarschuwing mee: “Jongeren zijn een belangrijke groep: ze kunnen het virus doorgeven aan hun ouders én grootouders”. Daarbij zijn jongeren niet onoverwinnelijk. “Bij ons in het ziekenhuis (UZA, red.) liggen ook enkele jongeren aan de beademing.” Daarmee sluit Goossens zich aan bij Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die waarschuwde jongeren eerder al voor de coronacrisis.