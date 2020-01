Beelden vrijgegeven van drugsgeweld in straat De Wever: gerecht zoekt getuigen Patrick Lefelon

28 januari 2020

23u30

Bron: VTM NIEUWS 30 VTM Nieuws Het Antwerps gerecht heeft in het VTM-programma ‘Faroek’ een oproep tot getuigen over de Antwerpse drugsoorlog gedaan. Het Antwerps gerecht heeft in het VTM-programma ‘Faroek’ een oproep tot getuigen over de Antwerpse drugsoorlog gedaan. Afgelopen zaterdag ontplofte nog een granaat in Deurne. De speurders zijn op zoek naar beelden van die bewuste nacht. Het parket gaf ook beelden vrij van twee aanslagen in het drugsmilieu, van eind vorig jaar. Daarbij werden onder meer schoten gelost in de straat van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Op 19 december 2019 rond 4.30 uur springt een jongeman uit een Renault Clio in de Herentalsebaan in Deurne. De vaste politiecamera op de stoep van De Wever filmt hoe hij naar een woning aan de overkant van de straat spurt, zijn pistool trekt en minstens vier schoten lost. Hij trekt zich van niets of niemand iets aan. Zelfs wanneer er een fietser komt aangereden, lijkt hem dat niet te deren. Na de aanslag rent de schutter terug naar de auto.

Vijf minuten later herhaalt het scenario zich in de nabijgelegen Van Steenlandstraat. Dezelfde schutter uit dezelfde Clio neemt vanaf de overkant van de straat een woning onder vuur. Later zal blijken dat de man zich van huisnummer vergist heeft en het appartement van een onschuldige burger beschoten heeft.

De reeks aanslagen — met ook nog een derde pand dat diezelfde nacht gekogeld wordt — blijkt gericht tegen de familie van Saïd E.B. Die baat enkele firma’s uit, maar zou ook een dealernetwerk voor cocaïne runnen én een voorraad ingekocht hebben bij Gabriël C., beter bekend als ‘Lange Vingers’. Die Antwerpse drugscrimineel is sinds begin december spoorloos en zette tot twee keer toe zijn eigen dood in scène. Zo hoopte hij te ontkomen aan de gangsters die het op hem gemunt hebben sinds hij aan de haal ging met een lading coke die voor hen bestemd was. Tegen C. zelf werden in november 2019 in twee nachten zes aanslagen uitgevoerd, met granaten en kalasjnikovs.

“Politie en justitie zetten alles op alles om deze dossiers op te lossen”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerps parket, “omdat we ook goed beseffen welke impact zo’n feiten hebben op het onveiligheidsgevoel in onze samenleving.”

Wie tips heeft over het geweld in het drugsmilieu kan zijn informatie 24 uur op 24 anoniem kwijt bij de politie op het gratis nummer 0800/30.300.