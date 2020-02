Anker Stef Wauters leidt je rond op de nieuwe VTM NIEUWS-set Daimy Van den Eede

03 februari 2020

13u29 1

Vanaf vandaag, maandag 3 februari 2020, zendt VTM NIEUWS uit vanuit de gloednieuwe studio in het DPG Media-gebouw in Antwerpen. Na 31 jaar uitzending vanuit Vilvoorde is dit een historisch moment. Anker Stef Wauters geeft een rondleiding in de studio.