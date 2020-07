Anderstalige coronapatiënten begrijpen voorschriften niet altijd: tolk nu mee op huisbezoek LVE

27 juli 2020

15u46 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. VTM Nieuws In Antwerpen nemen vrijwilligers op huisbezoek bij Covid-19-patiënten nu ook een tolk mee. Anderstalige patiënten begrijpen de voorschriften niet altijd en houden zich er niet of te weinig aan, met alle risico’s vandien. Een tolk helpt om de taal en de cultuur van die patiënten beter in te schatten.

Jef Vanhamel werkt als arts in het Tropisch Instituut, maar komt nu vrijwillig helpen in de huisartsenwachtpost in Borgerhout. Hij haalt zijn beschermingsmateriaal op en vertrekt dan. Mensen gewoon opbellen werkt niet altijd. Hier gaan ze op huisbezoek: “Ik word daarbij ondersteund door iemand die de achtergrond een beetje kent en ook de taal spreekt. In Antwerpen zitten we vaak met veel culturele gemeenschappen en het is zo dat er taalbarrières kunnen bestaan. We voorzien de nodige ondersteuning om het contact vlotter te kunnen laten verlopen zodat het toch duidelijk is wat mensen bedoelen en wat onze boodschap is voor de mensen.”

De tolk die met Jef mee op ronde gaat, treedt op als vertrouwenspersoon voor allochtone gezinnen. De huisartsen zijn heel blij dat mensen die bijvoorbeeld Arabisch of Berbers spreken zich zo spontaan aanbieden om te helpen. Er is in Antwerpen geen tijd meer te verliezen. “Wij hebben in de paar casussen die we vorige vrijdag hebben opgelost al gezien dat er in twee gevallen één persoon was die eigenlijk 9-10 mensen op een korte tijd heeft besmet. Als we daar snel op de bal kunnen spelen, die allemaal meteen in isolatie kunnen zetten en mogelijke contacten kunnen opsporen, dan denk ik dat we heel wat tijd kunnen winnen”, aldus Koen Maus, voorzitter van de Antwerpse huisartsenwachtpost.