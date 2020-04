Afspreken met tien ‘vaste’ vrienden: hoe zou je dat organiseren, en vooral: controleren? Redactie

22 april 2020

20u05

Bron: VTM NIEUWS 7

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanaf 4 mei zouden we elk weekend één avond met maximaal tien mensen mogen afspreken, zo viel vandaag te lezen in het gelekte voorstel van de experts aan de Veiligheidsraad (al staat lang niet vast dat het uiteindelijk ook zover komt, het is niet duidelijk hoe definitief het voorstel is). Dat zouden altijd dezelfde mensen moeten zijn. Het lijkt een eenvoudige regel, maar het is toch niet zo gemakkelijk. Maar volgens Steven Callens, viroloog van het UZ Gent, is het wel zinvol. “Als je kleine silo’s kunt maken waarin mensen zich begeven zonder dat de silo’s te veel met elkaar in contact komen, dan geef je het virus eigenlijk geen kans om zich ergens te verspreiden”, vertelt Callens aan VTM NIEUWS.

Bekijk hieronder het integrale studiogesprek met Marc Van Ranst:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.