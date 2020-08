Advocate politieagenten verdedigt hardhandig optreden waarbij Slovaakse man stierf: "Mijn cliënten hebben zich niets te verwijten” Slovaakse man die in cel op luchthaven van Charleroi stierf verzette zich hevig bij arrestatie, blijkt uit exclusieve beelden van VTM Nieuws AW TT

21 augustus 2020

18u50

Bron: VTM NIEUWS, Belga 30 VTM Nieuws De controverse rond het hardhandige politieoptreden op de luchthaven van Charleroi waarbij een Slovaakse man (38) stierf, is groot. Niet alleen in ons land maar ook in Slovakije. Daar reageert de overheid “geschokt” op de “wreedheid” van de betrokken Belgische agenten. De controverse rond het hardhandige politieoptreden op de luchthaven van Charleroi waarbij een Slovaakse man (38) stierf, is groot. Niet alleen in ons land maar ook in Slovakije. Daar reageert de overheid “geschokt” op de “wreedheid” van de betrokken Belgische agenten. Bij ons komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Justitie volgende week samen. VTM NIEUWS heeft nu ook andere beelden gekregen van de arrestatie waarbij de man zich duidelijk verzet. Hayat Karim, advocate van drie politieagenten die verdacht worden verantwoordelijk te zijn voor de dood van de man, zegt ondertussen dat haar cliënten “zich niets te verwijten hebben” en dat “geen enkel element op dit moment aantoont dat ze verantwoordelijk zijn” voor het overlijden. Volgens haar verliep de interventie “volgens de regels”.



Op de beelden is te zien hoe de man door vier agenten op het tarmac wordt weggedragen, terwijl hijzelf hevig tegenspartelt. Net daarvoor was de man namelijk van het vliegtuig gezet. “Ik denk dat wij op de tiende of de twaalfde rij zaten”, getuigt de passagier die de beelden maakte. “Toen kwam er plots een man naar boven die redelijk agressief overkwam. Hij plofte gewoon neer op de eerste rij. En net na hem kwamen er twee stewards. Ze hebben dan ongeveer een 5 à 10 minuten gediscussieerd en gebabbeld, totdat die persoon terug mee ging en van het vliegtuig stapte.”



Een agressieve arrestatie was het niet volgens de passagier. “Ze moesten hem wel op een bepaalde manier meekrijgen. Wandelen zat er niet in. Dat zie je ook op het filmpje. Hij was aan het trekken en stampen met zijn benen. Die werkte echt niet mee.”



De beelden van het gespierde politieoptreden later in zijn cel raakten pas deze week via Het Laatste Nieuws bekend en zorgen voor heel wat verontwaardigde reacties. Op de beelden is te zien hoe de luchthavenpolitie de Slovaakse man bruut behandelt, terwijl een agente een Hitlergroet brengt en enkele dansjes doet. Tijdens een tussenkomst in de cel nadat hij zichzelf tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de muur en de celdeur had gegooid, kreeg de Slovaak een hartstilstand. Hij overleed enkele dagen later.

“Geen enkel bewijs dat cliënten verantwoordelijk zijn voor dood”

Maar advocaat Hayat Karim weert zich tegen beschuldigingen dat de politie-interventie veel te gespierd was. “De zaak wordt al twee jaar onderzocht. Tot op heden toont geen enkel element of bewijs in het dossier aan dat mijn drie cliënten (twee mannen en een vrouw, red.) die men op het slachtoffer ziet verantwoordelijk zijn voor de dood van deze persoon”, verklaarde ze.

Volgens de advocate verliep de interventie volgens de regels. “Mijnheer Chovanec was een gevaar voor zichzelf en voor anderen. Mijn cliënten hebben op strikte en proportionele wijze geweld gebruikt om het individu in bedwang te houden”, betoogde Karim. Volgens haar heeft het gerecht ernstig werk geleverd in dit dossier. “Het onderzoek was heel minutieus. Iedereen die moest gehoord worden in dit dossier is gehoord. Men moet stoppen met te zeggen dat deze zaak niet ernstig wordt genomen.”

De familie van het slachtoffer, die zich burgerlijke partij stelde, willen meer vaart zien in het onderzoek. Ze vinden dat er met de voeten wordt gesleept. “Men mag niet vergeten dat de burgerlijke partij verscheidene bijkomende onderzoeksdaden heeft gevraagd. Indien het dossier slecht gedrag vanwege mijn cliënten had aangetoond, dan had men vast en zeker op een andere manier gereageerd”, betoogt de advocate van de agenten.

Karim roept op om het proces niet in de media te voeren. “Men moet het gerecht zijn werk laten doen. Tot op heden zijn mijn cliënten nog steeds agenten en vormen ze geen onderwerp van disciplinaire maatregelen.”

