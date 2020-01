Advocaat Walter Van Steenbrugge: “Zaken gebeurd die toch niet normaal zijn” ttr

31 januari 2020

14u01

Driemaal onschuldig: de artsen die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys in 2010, zijn vrijgesproken. Dat heeft de jury van het Gentse hof van assisen na urenlang beraad beslist. Walter Van Steenbrugge, de advocaat van uitvoerend arts Joris Van Hove, vindt dat er een aantal zaken gebeurd zijn die "toch niet normaal zijn". Dat zegt hij vandaag in VTM NIEUWS.

“Van dag één heb ik gezegd dat het een beetje een surrealistisch proces was”, zegt Van Steenbrugge in de VTM NIEUWS-studio. “Het gaat om mensen die zorgvuldig geweest zijn, de problematiek ernstig namen en te goeder trouw waren. Voor hen is geen plaats in een assisenzaak waar men de zwaarste criminelen moet behandelen. Ik vond dit geen proces waardig.” Van Steenbrugge vindt dat de jury dan ook een “logische uitspraak” heeft gedaan: de drie artsen werden vrijgesproken. “Mijn cliënt is vrijgesproken op grond van twijfel. Dat betekent dat toch minstens zes van de twaalf juryleden van oordeel waren dat hij moest worden vrijgesproken. En dat met de druk die op de zaak werd gezet.”

“Ik heb al veel zaken gedaan, maar gaandeweg kon ik zeggen dat die druk groter werd”, gaat Van Steenbrugge verder. “Die kwam vooral van de kant van het Openbaar Ministerie, die van 2010-2017 een houding heeft aangenomen die de juiste was. Namelijk als er onzorgvuldigheden zouden gebeurd zijn, dan moet dat eventueel voor de Orde van Geneesheren worden beslecht of voor een burgerlijke rechtbank komen maar niet voor een assisenhof. Plots komt die wending er in 2017. Vanaf dan heeft men alle zeilen bijgezet om deze mensen te laten veroordelen.”

“Hoe is dit mogelijk?”

Voor Van Steenbrugge was de enige echte grote vraag: “Hoe is dit mogelijk?” De advocaat heeft naar eigen zeggen geprobeerd om een antwoord te krijgen op die prangende vraag. “Ik heb gevraagd dat meneer Stockman (de generaal-overste van de Broeders van Liefde, nvdr.) als getuige gehoord zou worden, maar dat werd niet toegestaan. Er is nooit een antwoord gekomen van het Openbaar Ministerie. Door de stilte zie je soms duidelijker.”

Er wordt gefluisterd dat er ook druk van de katholieke kerk zou zijn. “Er zijn een aantal zaken waarvan je kunt zeggen: ‘Dat is toch niet normaal’. Onder meer het feit dat die draai er is gekomen in 2017", antwoordt Van Steenbrugge. “Met die draai bedoel ik dat het Openbaar Ministerie vanaf 27 april 2010, het moment van de feiten, de mogelijkheid had om een zeer grondig onderzoek te voeren. Op 5 januari 2011 is er een klacht gekomen van de familie. Vanaf dan heeft het Openbaar Ministerie zicht op alles wat er plaatsvindt.”

“Vanaf 2011 tot in 2017 heeft men de juiste stelling aangehouden, namelijk er is niets aan de hand. Een buitenvervolginstelling. Stop met het strafrechtelijk traject. En plots komt dan die ommezwaai. Heel merkwaardig is dat er geen nieuw feit was dat dat kon verantwoorden. Vanaf de eerste dag wou ik hierover vragen stellen. Maar het feit dat dat niet mag in combinatie met een aantal andere omstandigheden die uitgeklaard zouden moeten worden, zorgt ervoor dat we met die vraag blijven zitten”, besluit Van Steenbrugge.