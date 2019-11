80.000 klanten AXA-bank kunnen betaalkaart niet meer gebruiken Elke Vanhaecke

05 november 2019

14u39

Bron: VTM Nieuws 13 VTM Nieuws Ongeveer 80.000 klanten van AXA-bank kunnen hun betaalkaart op dit moment niet gebruiken omdat die door een blunder gedeactiveerd is.

Het gaat om tien procent van de klanten van AXA-bank, die hun betaalkaart niet meer kunnen gebruiken om iets te kopen, online of aan de betaalterminal, meldt woordvoerster Lisa Pieters. Bij AXA is een fout gemaakt waardoor alle kaarten die komen te vervallen in december nu al gedeactiveerd zijn.

Axa probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De bank benadrukt dat het probleem te maken heeft met de kaart zelf, en dus niet met de rekening van de klanten. Er zijn ook geen veiligheidsproblemen. AXA biedt z’n excuses aan aan alle getroffen klanten.

De woordvoerster benadrukt dat de nieuwe debetkaarten sowieso onderweg zijn, maar dat de bank alle mogelijkheden onderzoekt om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor het probleem. Ben jij getroffen door de fout van AXA? Gebruik dan best een andere kaart om betalingen uit te voeren of de mobile banking app of Payconiq.