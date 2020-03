#samentegencorona: drone filmt warme boodschappen van inwoners Damme Redactie

21 maart 2020

19u43

Bron: VTM NIEUWS 54 VTM Nieuws Nu we allemaal moeten binnenblijven voor de goede zaak, onze eigen gezondheid, willen wij van VTM Nieuws en HLN ook graag ons steentje bijdragen. Om te verbinden. Daarom sturen wij elke dag een drone de lucht in. Vandaag vloog hij over Damme.

Blijf vooral in uw kot, maar als u ons hoort overvliegen, wuif dan naar de camera, in de tuin, op uw balkon, vanuit uw raam. Via spandoeken, boodschap gemaaid in het gras, een dansje...

Morgen vliegt onze drone boven Holsbeek. Schrijf of teken uw boodschap op een spandoek, of wees nog creatiever. Doe je iets speciaals, laat het ons dan nu al weten op samentegencorona@vtmnieuws.be en laat zeker ook je telefoonnummer en adres achter. Samen vechten we tegen corona.

