"Nooit geen enkel woord over gehoord": zo staalhard ontkende Jambon dat hij op hoogte was van dood na politieoptreden Redactie

26 augustus 2020

15u29 58

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. VTM Nieuws Volgens huidig minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) was zijn voorganger Jan Jambon (N-VA) al in juli 2018 op de hoogte van het overlijden van Jozef Chovanec. Jambon ontkende enkele dagen geleden nog dat hij op de hoogte was van de feiten. Daar is “mij nooit, met geen enkel woord iets over gemeld”, zei de huidige Vlaamse minister-president toen bij VTM NIEUWS.

Jambon zelf ontkende vorige week dat hij op de hoogte was van de zaak. Op de vraag of hij van iets wist, antwoordde hij donderdag bij VTM NIEUWS dat hem “nooit, met geen enkel woord” iets over het incident en het overlijden was gemeld. “Ik heb daar ook contact voor opgenomen met de huidige directeur-generaal van de politie, en met de vorige. Er is tot op mijn niveau nooit, geen enkel, geen enkel teken daarover geweest.”

Ook zijn woordvoerder verklaarde enkele dagen geleden nog op Twitter dat “Jan Jambon, tot de berichtgeving van enkele dagen geleden, nooit iets over het incident in Charleroi had gehoord”. En zondag verklaarde ook Theo Francken (N-VA), die staatssecretaris was ten tijde van de dood van Chovanec, dat noch hij noch Jambon “op de hoogte was gesteld van de dood, noch van de Hitlergroet”.

Lees ook:

Brief toont dat Buitenlandse Zaken afwist van uit de hand gelopen arrestatie van Chovanec: “Slovaakse ambassade vroeg na 3 dagen al uitleg in Brussel” (+)

Weduwe van man die stierf nadat agenten op hem gingen zitten: “Na 2,5 jaar lijkt iedereen in België uit de lucht te vallen” (+)

Volgens advocaat was Hitlergroet van agente een grapje: “Ze was amper 22 en de sfeer was geladen” (+)