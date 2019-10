‘Make Belgium Great Again’ confronteert politici met familie doodgereden fietsers: “Moordstrookje, zelden was een woord zo goed gekozen” Redactie

27 oktober 2019

13u30

Bron: VTM Nieuws 6 VTM Nieuws In Make Belgium Great Again neemt presentatrice Frances vanavond een aantal Vlaamse politici mee op een fietstocht. Met maar één doel: aantonen hoe triest het is gesteld met de veiligheid voor de fietsers op onze Vlaamse wegen. Om haar boodschap nog meer kracht bij te zetten, confronteert ze hen na afloop ook met familieleden en vrienden van fietsers die in het verkeer zijn gestorven.

Samen met Ben Weyts (N-VA), Hilde Crevits (CD&V), Alexander De Croo (Open Vld), John Crombez (sp.a) en Meyrem Almaci (Groen) fietste Frances Lefebure langs een aantal zwarte verkeersknooppunten. In de hoop dat ze dat ze degelijke maatregelen nemen om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren.

Op het einde van de tocht wacht de politici echter een verrassing: een lange rij van familieleden en vrienden van fietsers die in het verkeer zijn gestorven zijn. Een harde confrontatie voor de politici. “Moordstrookje. Zelden was een woord zo goed gekozen”, klinkt het uit de mond van de nabestaanden. “Ons land is namelijk het derde meest dodelijke land voor fietsers in Europa.”

Ze hopen allen maar één ding: dat de politici van de verkeersveiligheid voor fietsers een prioriteit maken. “Het zou de ouders die een kind hebben verloren een enorm plezier doen. Het is misschien een cliché, maar dan is de dood van ons kind niet voor niets geweest.”

De betrokken politici wensen niet meer te reageren.

‘Make Belgium Great Again’, vanavond om 19.55 uur op VTM