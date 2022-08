VTM NIEUWS praat met cocaïnegebruiker Brian (27): “Medeverantwoordelijk, ja. Maar ik voel mij niet schuldig over aanslagen in Antwerpen”

Nieuwe sleepwagen moet innovatief onderzoek mogelijk maken voor maritiem onderzoeks­cen­trum

Vanmiddag is een enorme sleepwagen aangekomen voor het nieuwe maritieme onderzoekscentrum in Oostende. De mastodont van 55 ton zal worden ingezet voor wetenschappelijk nautisch onderzoek in Vlaanderen. De sleepwagen is uniek in de wereld en vanaf het voorjaar van 2023 zal het Waterbouwkundig Laboratorium er innoverend onderzoek mee kunnen starten rond energie-efficiënter varen, met steeds grotere schepen, en varen in ondiep water.

17:26