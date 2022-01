VTM NIEUWS kon advies voor coronabarometer inkijken: ook bij volgende besmettingsgolven komt er geen totale lockdown meer en kan horeca openblijven

Wachtebeke Uitslaande brand vernielt verscheide­ne opslaglood­sen van verhuurbe­drijf Crossport aan het Klooster­bos

In de Gebroeders Naudtslaan in Wachtebeke woedde omstreeks 11.20 uur een felle brand in een loods van verhuurbedrijf Crossport aan het Kloosterbos. De brand ontstond in een opslagloods van het bedrijf Mourik . Omwonenden werd via Be Alert gevraagd ramen en deuren gesloten te houden.

